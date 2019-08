Peste 300 de sportivi, înscriși la startul celui mai dur triatlon din România - Transfier

"Transfier, poate cel mai frumos și cel mai dificil triatlon din România, ajunge, în septembrie, la ediția aniversară de cinci ani și aliniază, la start, cei mai puternici triatloniști din România, dar și temerari veniți de peste hotare, într-un eveniment de tradiție în rândul celor care duc triatlonul un pas mai departe și, în același timp, mai aproape de conceptul de triatlon extrem.







Federația Română de Triatlon se implică, din acest an, direct în organizarea concursului și își confirmă sprijinul acordat cluburilor organizatoare de competiții în domeniu. Expertiza noastră demonstrată intern și international asigură, astfel, și continuitatea unui eveniment an de an mai popular între pasionații de triatlon" - Peter Klosz, Președintele Federației Române de Triatlon.





Un test extrem pentru pasionații de triatlon, parte integrantă din calendarul Cupei României Halfdistance Triathlon Series, Transfier reprezintă etapa a patra din circuitul competiției naționale și va avea loc în data de 7 septembrie.





Concurs pe criteriile Half Ironman, Transfier 70.3 by Hidroelectrica va cumula o distanță totală a probelor de 70,3 mile, echivalentul a 113 kilometri, împărțiți în probele de 1,9 kilometri înot, 90 kilometri ciclism și 21,1 kilometri alergare.





În cadrul competiției, triatloniștii vor înota în Lacul Vidraru, vor pedala pe Transfăgărășan și vor alerga pe un traseu ce include și urcarea pe cele 392 de trepte, până la Statuia lui Prometeu, situate deasupra Barajului Vidraru, informează organizatorii într-un comunicat de presă.