VIDEO Turul Franței: Vincenzo Nibali, victorios în penultima etapă, de doar 59 de kilometri din cauza drumurilor impracticabile / Egan Bernal, lider la general

Italianul Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) s-a impus, sâmbătă, în penultima etapă a Turului Franţei, la Val Thorens. Cicliştii au parcurs doar 59 de kilometri, din cauza drumurilor impracticabile, relatează L’Equipe. Lider în clasamentul general (probabil câștigător al Turului) este columbianul Egan Bernal (Ineos).

Competiţia a fost perturbată de condiţiile meteo care au afectat drumurile încă de vineri, când etapa a 19-a a fost oprită şi neutralizată din cauza grindinei.

Ultima etapă va avea loc duminică, între Rambouillet şi Paris (128 de kilometri).

