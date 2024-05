​A atins culmile sportive în 2019, atunci când a furnizat marea surpriză: a învins-o pe Serena Williams și a cucerit US Open. De la acel moment, Bianca Andreescu s-a lovit de mai multe accidentări, iar evoluțiile ei au avut de suferit puternic din cauza problemelor fizice, dar și mentale.

La doar 19 ani, Bianca (sportivă cu origini românești) uimea lumea tenisului în complexul de la Flushing Meadows. O învingea în finală pe Serena Williams (6-3, 7-5) și devenea campioană de Grand Slam.

La o vârstă fragedă, jucătoarea din Canada își trecea în CV primul titlu major, iar viitorul se anunța unul strălucit.

Din păcate pentru Bianca, au început să apară accidentările, iar perioadele lungi de inactivitate au lăsat urme adânci, atât fizic, cât și mental.

După alte nouă luni în afara circuitului mondial (a jucat ultima dată în luna august a lui 2023), Bianca se declară pregătită să o ia încă o dată de la capăt.

De această dată va reveni într-un turneu mai mic, cel de la Rabat: competiție de categorie WTA 250, care va avea loc în perioada 19-25 mai, pe zgură (exact în săptămâna de dinaintea startului de la Roland Garros).

„Din păcate, cariera mea a fost așa (n.r. plină cu accidentări), deși am încercat să dau atenție tuturor aspectelor. Acum mă simt bine, de-abia aștept să revin în circuit la Rabat.

M-am antrenat în ultimele trei luni, pot să spun că a fost cel mai lung presezon pe care l-am avut în viața mea, dar a mers destul de ok” - Bianca Andreescu, pentru Match Point Canada.

„Nu-mi simt corpul ca având 23 de ani, iar asta din cauza tuturor accidentărilor, am fost destul de ghinionistă. Universului îi place să ne testeze în moduri diferite.

Cel mai dificil test a fost cel legat de accidentările fizice, asta pe lângă problemele legate de sănătate mintală, ele merg cumva mână în mână.

Nu regret nimic, am avut de învățat din toate experiențele. Nu am avut niciodată un sezon întreg fără accidentări” - Bianca Andreescu.

Bianca spune că-și dorește să joace pe zgura de la Paris cu ocazia Jocurilor Olimpice.

„Am posibilitatea de a folosi clasamentul protejat, m-aș putea afla undeva în jurul locului 60, ceea ce sper să fie de ajuns pentru a putea fi pe tabloul principal.

Este unul dintre țelurile mele încă de când eram mică (n.r. să joace la JO), să fiu prezentă pe acea scenă, să-mi reprezint țara este cel mai important lucru pentru mine”, a conchis Bianca.

Antrenată în prezent de Christophe Lambert, Andreescu se găsește pe locul 225 WTA.

Are 189 de victorii și 91 de înfrângeri în carieră, cel mai sus s-a aflat pe locul 4 mondial (pe 21 octombrie 2019), a adunat doar din premiile din tenis $8,955,897, iar până acum are 3 titluri câștigate.

Anul 2019 a fost cel mai bun al carierei, ea impunându-se la Indian Wells, Toronto și US Open.

She’s only 23 years old but Bianca Andreescu has been through more challenges and successes than most tennis players will ever experience.



We speak with the \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDE6 star this week on @MatchPointCAN as she nears her return after 9 months away from the court.https://t.co/oZubQlJfId pic.twitter.com/ChZHGWZF9k