Ajuns la 39 de ani, Stanislas Wawrinka îi încântă în continuare pe fanii tenisului din întreaga lume, iar ultimii care s-au putut bucura de reverul cu o mână executat de elvețian au fost chiar cei prezenți la Țiriac Open.

>> ATP Țiriac Open 2024: Favorit eliminat de cel mai bun jucător U18 din lume

Triplu campion de Grand Slam, Wawrinka a început excelent meciul cu Nuno Borges (55 ATP) de pe terenul central al competiției „ATP 250” de la București. Elvețianul nu i-a oferit nicio șansă de break portughezului și s-a impus la retur în al șaselea game.

Primul set s-a încheiat cu lovitura marcă înregistrată: un backhand năprasnic în lung de linie.

Lupta a fost mai echilibrată în setul secund, dar tot Wawrinka a fost cel care a pus mai multe probleme pe serviciul adversarului. Stan a ratat câte două mingi de break în al treilea și al nouălea game, iar până la urmă a cedat manșa după un game în care Borges a început să-l plimbe din ce în ce mai mult pe linia de fund.

Fanii i-au scandat numele lui Wawrinka pe toată durata meciului, dar acest lucru nu l-a deranjat pe Borges, care a avut mai degrabă probleme cu suprafața de joc (i s-a plâns arbitrului în legătură cu o groapă din spatele liniei de fund).

Diferența de vârstă și-a spus cuvântul în setul decisiv. Wawrinka a rezistat doar în primele cinci game-uri, dar apoi a mai pierdut un game de serviciu și a renunțat la luptă.

Nuno (favorit 7 la București) se va duela în turul următor cu francezul Corentin Moutet (92 ATP), după ce acesta l-a învins pe canadianul Denis Shapovalov (121 ATP / fost loc 10 mondial), scor 6-4, 6-2.

Comeback COMPLETE! ✅@nunoborges97 takes out Wawrinka 3-6 7-5 6-2 to advance at the #TiriacOpen pic.twitter.com/t6md5s6f48