Sâmbătă, 13 Aprilie 2024

GSP

Cu o avere impresionantă evaluată la aproape două miliarde de euro, Ion Țiriac (84 de ani) este un nume consacrat în lumea afacerilor, iar imaginea sa publică este asociată de obicei cu seriozitatea și rigurozitatea.

Ion Țiriac în tinerețe Foto: Valdmanis / United Archives / Profimedia

În anul 1988, Ion Țiriac a fost convins să joace într-un spot de 30 de secunde pentru berea Miller Lite, alături de legendarul jucător de baseball Bob Uecker, acum în vârstă de 90 de ani.

În timpul spotului publicitar, Țiriac a interpretat rolul unui bărbat serios și riguros, care nu schițează niciun zâmbet, în contrast cu umorul și exuberanța lui Uecker după consumul berii Miller Lite.

„A fost una dintre cele mai mari greşeli, m-am aranjat pe viaţă. Mi-au zis că-mi dau 5.000 de dolari, eu am cerut 25.000 şi ne-am înţeles. La un an după apariţia în reclamă, în momentul în care am intrat la Calgary să văd finala de patinaj la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1988, 20.000 de oameni mă aplaudau şi strigau la mine «Ţiriaaaac». „Eu am jucat trei finale de Cupa Davis, am fost cineva, iar astia ma recunosteau pentru o reclama”, a spus Țiriac.

