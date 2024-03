TENIS Miercuri, 20 Martie 2024, 12:19

Cristian Tudor Popescu a reacționat în această dimineață după revenirea Simonei Halep pe terenul de tenis. Românca a pierdut în turul 1 la Miami, în primul meci după 17 luni, scor 6-1, 4-6, 3-6 cu Paula Badosa (26 de ani, locul 73 WTA).

Cristian Tudor Popescu Foto: Captura Digi 24

CTP a comentat și atacul lansat de daneza Caroline Wozniacki, care a declarat, cu trimitere la Halep, că „Acești oameni n-ar trebui să primească wild-card-uri”.

„Cred că acest meci pierdut e un câștig pentru Simona, pentru că îi deschide perspectiva revenirii la nivelul care a consacrat-o. Așa că n-ar trebui să o afecteze măgăria «tractoristei» Wozniacki, care a zis că jucătoarele depistate pozitiv n-ar trebui să primească wild-card-uri, să fie obligate s-o ia de la zero. Răspunsul Simonei a fost calm și ferm: «Să citească decizia TAS. Nu m-am dopat, nu am trișat»”, a fost mesajul lui Cristian Tudor Popescu.

