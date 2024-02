​Novak Djokovic nu a reușit să câștige al 11-lea său titlu la Australian Open și a luat o pauză după înfrângerea suferită în fața lui Jannik Sinner. Revenirea liderului ATP pe terenul de tenis va avea loc în luna martie, conform programului postat pe site-ul său oficial.

Astfel, pentru prima oară după 2019, Nole va fi prezent la turneele de categorie „Masters 1000” de la Indian Wells (6-17 martie) și Miami Open (20-31 martie).

Nevaccinat împotriva Covid-19, Djokovic a jucat în ultimele sezoane la competiții din Orientul Mijlociu, dar a revenit anul trecut în Statele Unite și a câștigat US Open.

Sârbul este de cinci ori campion atât la Indian Wells, cât și la Miami (Sunshine Double).

Potrivit lui Viktor Troicki (căpitanul Serbiei), Djokovic a refuzat să joace în Cupa Davis și se află în vacanță în Spania.

„Vreau ca gândurile mele să se așeze - când mă voi calma, voi merge mai departe și voi vedea ce turnee voi juca. Mi-am luat un angajament față de mine însumi că voi da totul în acest an, prioritatea fiind turneele de Grand Slam și Jocurile Olimpice.

Vom vedea dacă se va schimba ceva, în această etapă a vieții și a carierei mele unele decizii surprinzătoare sunt poate mai așteptate în comparație cu cele de acum 20 de ani” - Novak Djokovic, citat de Tennis Majors.

După Indian Wells și Miami, pentru Djokovic va urma probabil Mastersul de la Monte-Carlo (7-14 aprilie, pe zgură).

Novak Djokovic has updated his schedule. His next tournament is officially Indian Wells! \uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFB pic.twitter.com/845VWu84Ip