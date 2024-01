​​Casper Ruud, jucător cu trei finale de Grand Slam în palmares, s-a oprit în turul trei la Australian Open, după ce a fost învins în patru seturi de un sportiv aflat mai jos în clasamentul ATP.

Favorit 11 al întrecerii de la Melbourne, Ruud a fost eliminat de Cameron Norrie (locul 22 ATP), scor 6-4, (6)6-7, 6-4, 6-3.

Britanicul Norrie a stat mai bine la capitolul lovituri câștigătoare (62-54) și a obținut victoria după trei ore și cinci minute de joc.

There's a first for everything \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7\uD83D\uDE4C@cam_norrie takes down Casper Ruud 6-4 6-7(7) 6-4 6-3 to reach the fourth round of the @AustralianOpen for the first time.#AusOpen pic.twitter.com/3Yb6G4S0eC