TENIS Vineri, 05 Ianuarie 2024, 17:22

Rafael Nadal a revenit în circuitul ATP la aproape un an de zile de la accidentarea suferită la ediția din 2023 a Australian Open și a ajuns până în sferturile turneului de la Brisbane, acolo unde a fost eliminat dramatic de Jordan Thompson, după ce a ratat trei mingi de meci.

Rafael Nadal Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Rafael Nadal a resimțit dureri la șold în meciul cu Jordan Thompson

Rafael Nadal a fost la un pas de a obține calificarea în semifinalele turneului ATP de la Brisbane, însă a ratat trei mingi de meci în duelul cu Jordan Thompson și a fost învins în cele din urmă în trei seturi, scor 5-7, 7-6(6), 6-3.

În setul decisiv, ibericul a cerut un timeout medical, după ce a resimțit dureri în zona șoldului, iar deși meciul a continuat, balanța s-a întors în favoarea australianului, care s-a și calificat în semifinale.

La conferința de presă, Rafa Nadal a dat vești despre starea sa de sănătate și a transmis că va avea nevoie de câteva zile pentru a-și putea da seama dacă este cazul sau nu să își facă griji.

„Trebuie să văd cum mă trezesc mâine. Zilele acestea, când v-am vorbit, am făcut-o mereu cu prudență pentru că știu că, după un an, organismului îi este greu să joace turnee la cel mai înalt nivel. Nu știi niciodată cum va reacționa corpul tău.

De aceea trebuie să accept lucrurile așa cum vin. Sper să nu fie nimic major și sper să am șansa să mă antrenez săptămâna viitoare și să joc la Melbourne. Adevărul este că acum nu sunt 100% sigur de nimic.

Durerea este într-o zonă similară cu anul trecut, dar diferit. O simt mai mult la nivel muscular. Anul trecut a fost tendonul, iar acesta se simte mai degrabă ca un mușchi obosit. Cert este că nu este la fel ca anul trecut, pentru că am simțit-o instantaneu. Astăzi, nu am simțit asta.

Singura problemă este că se află într-o zonă similară și asta te face puțin mai îngrijorat decât în ​​mod normal. Cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla este ca mușchiul să fie super încărcat după efortul acestor trei zile și acest meci dur. Ar fi ideal, dar nu putem știi astăzi.

Ceea ce puteți vedea este că am reușit să joc aceste jocuri bine. Se pot întâmpla multe corpului după un an fără a juca. Să sperăm că este doar atât, mușchiul este obosit. Ar fi un proces normal în acest sens. Dacă e doar atât, perfect. Nu am venit aici să câștig turnee, am venit să încerc să revin în cel mai pozitiv mod.

Sper ca maine sau poimâine senzatia din picior sa fie bine. Ar fi o veste foarte bună. Daca nu ma simt bine, fac niste analize si vedem. Acum este timpul să stau calm și să aștept să văd cum mă trezesc mâine și poimâine.” - a declarat Nadal, potrivit puntodebreak.com.

ATP Brisbane, semifinale

Meciurile din semifinalele de la ATP Brisbane vor avea loc sâmbătă și vor putea fi urmărite în direct pe canalele Digisport.

Holger Rune (1) - Roman Safiullin (39 ATP)

Jordan Thompson (55 ATP) - Grigor Dimitrov (2)

Turneul de la Brisbane are loc în perioada 31 decembrie - 7 ianuarie. Face parte din categoria ATP 250, are premii totale în valoare de $739.945, la start se vor afla 32 de jucători pe tabloul principal de simplu, iar campionul en-titre este Kei Nishikori (în 2019).

Australian Open 2024 se va disputa în perioada 14-28 ianuarie la Melbourne.