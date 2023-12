The perfect player, according Rafael Nadal



Serve \uD83D\uDC49 Karlovic

Forehand \uD83D\uDC49 Federer

Backhand \uD83D\uDC49 Djokovic

Volley \uD83D\uDC49 Stepanek

Fitness \uD83D\uDC49 Alcaraz

Mentality \uD83D\uDC49 NADAL



