TENIS Marți, 19 Septembrie 2023, 12:01

Rafael Nadal nu a mai jucat un meci oficial de la Australian Open 2023, iar înainte de Roland Garros a precizat că anul 2024 va fi, cel mai probabil, ultimul din cariera sa. Într-un interviu pentru Movistar+, ibericul a vorbit despre revenirea sa pe terenul de tenis, dar nu a evitat nici subiectul titlurilor de Grand Slam (a fost depășit de Novak Djokovic).

Rafael Nadal Foto: GJL / Gtres Online / Profimedia

„Nu mă frustrează că Novak Djokovic este mai bun decât mine”, spune Rafael Nadal

Novak Djokovic a câștigat trei Grand Slamuri în 2023 și l-a depășit pe Rafael Nadal în ierarhia titlurilor majore câștigate (sârbul are 24, iar ibericul a rămas cu 22). Rafa spune că acest lucru nu-l deranjează și a glumit spunând că poate va reuși să revină în această cursă.

„Am ratat patru ani și jumătate de Grand Slamuri din cauza accidentărilor, asta este realitatea. Dar despre asta este vorba în sport. Djokovic a avut un fizic și un mod de a juca care i-au permis să joace mai mult decât mine. Poate mă voi întoarce și voi mai câștiga încă trei Grand Slamuri, e puțin probabil (râde), dar în acest sens nu-mi pot reproșa nimic.

Nu simt nimic când îl văd pe Djokovic câștigând. Mi-ar fi plăcut să fiu tenismenul cu cele mai multe Grand Slamuri din istorie, despre asta este sportul, dar nu este o obsesie, nu mă frustrează că cineva este mai bun decât mine.

Cred că, în limita posibilităților mele, am făcut tot posibilul pentru ca lucrurile să meargă cât mai bine pentru mine. Cred că ar fi fost frustrant pentru Djokovic să nu reușească acest lucru și poate de aceea a reușit.

A avut capacitatea de a-şi duce ambiția la maximum. Şi eu am fost ambițios, dar cu o ambiție sănătoasă, care mi-a permis să văd lucrurile în perspectivă, să nu mă enervez prea mult când lucrurile nu au mers bine pentru mine pe teren.

Adevărul este că nu i-am trimis încă niciun mesaj lui Djokovic (n.r. după US Open 2023) din pură ignoranță. Când câștigi ceva atât de important, din experiență știu că este mai bine să-ți faci timp pentru a aprecia acel mesaj. O să-i trimit un mesaj, dar nu am făcut-o încă.

Bineînțeles că i-am trimis mesaj lui Alcaraz când a câștigat (n.r. Wimbledon 2023), e spaniol şi îmi e prieten. În circuit nu mai am mulți prieteni, sunt din altă generație. Mai vorbesc cu Federer din când în când” - Rafael Nadal pentru Movistar+.

Ierarhia titlurilor de Grand Slam câștigate

1. Novak Djokovic 24

2. Rafael Nadal 22

3. Roger Federer 20 / retras din tenis.

Rafael Nadal trăiește cu o durere controlată: „Uneori îmi este greu să cobor scările”

Rafa a lipsit în ultimele opt luni din circuitul ATP, perioadă în care a suferit două operații. Rafa a dezvăluit cum și-a petrecut ultimele luni și spune că sunt zile în care problemele la picior nu-l lasă „să traiască liniștit”.

„Am fost operat la șold pe 2 iunie și de atunci am făcut alte lucruri pe care nu am avut ocazia să le fac până acum. Încerc și reușesc să mă bucur de alte lucruri din viață.

Primele luni de recuperare au fost complicate, cu dureri, dar după aceea am avut norocul să mă deconectez, să petrec timp cu familia, să fiu departe de casă timp de 5 săptămâni... și mi-a plăcut. Acum m-am întors la muncă, foarte recent.

Am văzut finala de la US Open, am văzut finala de la Wimbledon, dar mă uit foarte puțin pentru că simt că astfel nu aș fi complet deconectat. Când faci ceva toată viața ta, este dificil să te uiți la un meci de tenis doar pentru a te deconecta. Ajungi să analizezi lucrurile.

Nu trăiesc fără durere, ci cu durere controlată. Nu este o durere care să-mi facă viața amară. Am problemele la picior care nu mă lasă să trăiesc liniștit, sunt momente în care îmi este greu să cobor scările acasă. Când se întâmplă asta, ceea ce se întâmplă, este greu să fii foarte fericit” - Rafael Nadal într-un interviu acordat canalului Movistar+.

„Sunt șanse mari” ca 2024 să fie ultimul an din cariera lui Rafael Nadal

Rafa spune că este nerăbdător să revină pe teren și să fie din nou competitiv, dar este conștient că-i va fi greu să obțină un nou titlu de Grand Slam, având în vedere vârsta sa (37 de ani) și problemele fizice cu care se confruntă.

„Am spus că este posibil ca 2024 să fie ultimul meu an (ca jucător), susţin asta, dar nu pot confirma 100% pentru că nu ştiu. Va fi ultimul meu an? Sunt șanse mari să fie, pentru că văd cum este corpul meu... dar nu știu cum va fi peste trei sau patru luni. Sunt mereu deschis la ceea ce poate aduce viitorul.

Ideea nu este să te întorci pentru a câştiga Roland Garros sau Australian Open. Oamenii nu trebuie să fie surprinşi, toate acestea sunt departe. Sunt conştient de dificultăţile pe care le întâmpin.

Sunt conștient că nu pot juca în toate turneele care au fost importante pentru mine, va trebui să aleg. Dacă simt că pot juca, dar nu pot câștiga Roland Garros, poate că aș vrea să merg într-un turneu de adio și să o fac mai mult din motive sentimentale” - Rafael Nadal.

Sfatul lui Rafael Nadal pentru Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz este considerat „urmaşul” lui Rafa în circuit, iar Nadal are un singur sfat pentru compatriotul său: „să continue să se perfecţioneze”.

„Nu trebuie să ne grăbim să îi fixăm obiective, să considerăm că poate câştiga 'x' Grand Slamuri. Are o creştere în joc brutală, are putere, ambiție, dar multe lucruri se pot întâmpla în timpul unei cariere.

Este greu să-i dau sfaturi, nu mă pricep la asta, pentru că am învățat mai mult din exemple decât din sfaturi. Dar, dacă ar fi să-i spun ceva, i-aş transmite doar să se perfecţioneze în continuare.

Cel puţin, la mine asta a funcţionat, asta m-a menţinut motivat. Mă antrenez pentru că vreau să mă perfecţionez, asta m-a ţinut mereu entuziasmat” - Rafael Nadal.