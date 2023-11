TENIS Joi, 16 Noiembrie 2023, 11:38

Tamara Korpatsch a avut parte de cel mai bun sezon al carierei și a câștigat primul ei titlu la Transylvania Open (turneu care s-a disputat la Cluj-Napoca), dar sportiva s-a declarat dezamăgită de modul în care este tratată de Federația de Tenis din Germania.

Tamara Korpatsch Foto: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Tamara Korpatsch nu a fost convocată în echipa de Billie Jean King a Germaniei

Tamara (73 WTA) este a doua cea mai bine clasată jucătoare din Germania la simplu, după Tatjana Maria (56 WTA), dar nu a fost convocată de Barbara Rittner pentru turneul final al Billie Jean King Cup, unde au jucat Laura Siegemund (86 WTA), Anna Lena-Friedsam (114 WTA), Eva Lys (133 WTA) sau Jule Niemeier (161 WTA).

Într-un interviu acordat revistei Tennis Magazin, Korpatsch a explicat că totul a pornit de la o problemă mai veche și că Federația se folosește de „o scuză ieftină”.

„Sunt foarte dezamăgită de această decizie, este trist să văd că sunt convocate jucătoare cu o clasare mai slabă decât a mea, dar Barbara Rittner susține că am refuzat odată o nominalizare în 2022, ceea ce este o minciună și mă face să arăt foarte rău.

Nu am fost niciodată nominalizată, ceea ce s-a întâmplat cu acea ocazie este că Tatjana Maria s-a retras cu foarte puțin timp înainte de meci și căpitanul a vrut să mă cheme pe mine.

Am vorbit la telefon, i-am spus că așteptam acest moment de ani de zile, că marele meu vis era să joc pentru Germania. Dar în acel moment aveam probleme respiratorii, funcțiile mele pulmonare erau la 50%, așa că a trebuit să anulez totul cu inima strânsă. Dacă aș fi fost nominalizată mai devreme, m-aș fi pregătit mai bine și mi-aș fi reproiectat programul.

Dă impresia că am abandonat echipa, am fost acuzată de acest lucru până în ziua de azi și este folosit ca motiv pentru care nu am mai fost convocată, dar totul este o scuză ieftină a Federației Germane.

Rainer Schüttler m-a avertizat deja că nu voi fi convocată pentru turneul final al Billie Jean King Cup, pentru a păstra același nucleu al echipei care a fost în Croația și la Stuttgart, dar eu tot nu înțeleg.

Realizările mele sunt acolo, dar Federația încă mă rănește public, de ce nu m-au luat în considerare înainte de 2022? La vremea respectivă, Rittner mi-a spus că, dacă s-ar juca pe zgură, suprafața mea preferată, aș putea fi nominalizată. Au trecut șase ani de la acel apel” - Tamara Korpatsch, citată de Punto De Break.

Tamara Korpatsch și dificilul drum spre succes: „Dormeam în mașină pentru că hotelurile erau prea scumpe”

„Influența familiei mele asupra carierei mele este uriașă, fără ei nu aș fi ajuns atât de departe. Tatăl meu m-a învățat totul în acest sport, deși mama mea este, de asemenea, deosebit de importantă în tot ceea ce ține de aspectele mentale. Apoi, mai este fratele meu, care mă motivează la fiecare antrenament, chiar și înainte de turneul de la Cluj-Napoca a avut un rol esențial.

Sunt o persoană prietenoasă, uneori sunt încă un pic timidă când, de exemplu, trebuie să vorbesc în fața mai multor persoane. Acest lucru a fost destul de vizibil în discursul meu după victoria de la Cluj-Napoca. Dar mă obișnuiesc treptat cu aceste situații, mă consider o persoană politicoasă și prietenoasă, deși dacă cineva mă tratează prost mă pot schimba.

În 2019 am fost bolnavă o perioadă lungă de timp, așa că am avut nenumărate pauze pe parcursul anului, de aceea în acest sezon am profitat la maxim pentru a juca. Am jucat cât de mult am putut, mi-a plăcut să călătoresc, deși după un timp a devenit obositor să zbor atât de mult. Schimbarea orei și multitudinea de locuri vizitate sunt factori pe care trebuie să știi să-i gestionezi. Nici în turnee nu am avut prea mult timp la dispoziție, deși în SUA călătoream prin orașe și mâncam aproape mereu noaptea, așa că a fost distractiv.

Aceasta a fost o problemă de mult timp. În trecut, cu greu puteam să particip la turnee, iar dacă o făceam, nu puteam juca decât în Germania. Uneori trebuia să dormim în mașină pentru că hotelurile erau prea scumpe, plus că aveam o anumită presiune de performanță, pentru că nu aveam prea mulți bani.

În acea perioadă mi-ar fi plăcut să primesc mai multe wild-carduri, dar a trebuit mereu să lupt și să câștig totul prin calitățile mele. Wild-cardurile au revenit mereu acelorași jucătoare, mi-ar fi plăcut să am mai mult sprijin din partea Federației Germane pentru a ajunge mai repede în tenisul profesionist” - Tamara Korpatsch.

În vârstă de 28 de ani, Tamara Korpatsch se află pe locul 73 în clasamentul WTA (cel mai sus a fost pe 71), iar în 2023 a câștigat 27 de meciuri și a înregistrat 30 de înfrângeri.

Are în palmares un singur titlu WTA la simplu (Cluj-Napoca 2023) și a jucat o finală în proba de dublu (Budapesta 2021). A câștigat din premiile din tenis 1.244.852 de dolari.