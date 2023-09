Sorana Cîrstea debutează marți la turneul de la Ningbo (China), iar sportiva noastră s-a îmbrăcat într-o ținută specială pentru petrecerea de deschidere a competiției de categorie „WTA 250”.

Ons Jabeur, Petra Kvitova și Sorana Cîrstea (primele trei favorite de la Ningbo) au purtat ţinute tradiționale hanfu.

Aflată pe locul 26 în clasamentul WTA, Cîrstea este a treia favorită la Ningbo și o va întâlni în runda inaugurală pe americanca Claire Liu (83 WTA).

Meciul va fi primul de pe Terenul Central și va avea loc marți, de la ora 10:00 (ora României).

Ons Jabeur & Sorana Cirstea went all out for the player’s dinner at the Ningbo Open. Kicking off the tournament in style. \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3\uD83D\uDC58 pic.twitter.com/JLJPh6IvrE

Stunning elegance\uD83D\uDE0D! The tennis players\uD83C\uDFBEat the #NingboOpen turned heads at the welcoming banquet on Sept 24, donning exquisite #hanfu attire. Each player exuded an incredible charm, making it impossible to choose just one as the most captivating\uD83D\uDE09. #WTA pic.twitter.com/yOgyjUncTq

Sorana Cîrstea i-a luat apărarea Simonei Halep, după mesajul misterios transmis de Serena Williams în scandalul de dopaj al dublei câștigătoare de Grand Slam, iar un jurnalist american a intervenit.

Matt Dowell, jurnalist Fox News, consideră că Sorana nu are dreptul să vorbească despre „aroganța” Serenei, având în vedere faptul că românca „a câștigat doar șapte gameuri” în cele trei întâlniri cu americanca.

​„Mie mi se pare ciudat că oamenii au fost mai revoltați de postarea Serenei decât de suspendarea Simonei Halep pentru dopaj, mai ales după toate informațiile publicate săptămâna trecută.

De asemenea, Cîrstea are tupeu să spună asta despre Serena când a câștigat în total 7 gameuri în 3 meciuri împotriva ei” - jurnalistul Matt Dowell pe Twitter.

Wild to me that people have been more up in arms over Serena's tweet than they have been over Halep's actual drug suspension, especially after all the info released last week.



It's also bold to say this about Serena when Cirstea won a total of 7 games in 3 matches against her. https://t.co/1iq5NCfjwi