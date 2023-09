TENIS Luni, 11 Septembrie 2023, 07:49

​Novak Djokovic a completat seria turneelor majore cucerite, sârbul trecându-și în CV titlul cu numărul 24 după triumful de la US Open 2023. După încheierea finalei cu Daniil Medvedev (6-3, 7-6(5), 6-3, după trei ore și 17 minute de joc), Nole a vorbit despre visul din copilărie, dar și despre realitatea prezentului.

Novak Djokovic Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Novak Djokovic și șansa mare de a intra în istoria tenisului

După victoria cu Medvedev din finala US Open 2023, Nole a vorbit despre șansa mare pe care o are de a intra în istoria tenisului. Sârbul spune că a simțit în ultimii ani că poate face multe lucruri și că ar fi păcat să nu profite de oportunitate.

„Să intru în istoria acestui sport este ceva cu adevărat remarcabil şi special.

Evident, în toate modurile posibile, în toate sensurile posibile ale cuvântului special. Este greu de descris în cuvinte. Aveam un vis în copilărie, la şapte, opt ani. Voiam să devin cel mai bun jucător din lume şi să câştig trofeul de la Wimbledon. Era singurul lucru pe care mi-l doream.

Dar apoi, când am reuşit, evident că am început să visez noi vise şi să îmi stabilesc noi obiective, noi ţeluri. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi aici, alături de voi, vorbind despre 24 de Slamuri.

Niciodată nu am crezut că asta va fi realitatea, dar în ultimii doi ani am simţit că am o şansă, că am o şansă la istorie - şi de ce să nu profit de ea dacă mi se prezintă” - Novak Djokovic.

La finalul partidei cu Medvedev, Djokerul i-a adus un omagiu lui Kobe Bryant. A îmbrăcat un tricou special care conținea o poză a sârbului cu regretatul star din NBA, dar și numărul 24 pe spate (cel purtat de Kobe ani buni din carieră, dar și numărul titlurilor de Grand Slam la care a ajuns Nole).

Nole și Kobe erau buni prieteni, printre altele ambii fiind fani ai echipei AC Milan.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant \uD83D\uDC99 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

De știut:

Novak Djokovic îl va detrona pe Carlos Alcaraz și va fi lider mondial începând de luni.

Djokovic s-a desprins în fruntea ierarhiei titlurilor de Grand Slam câștigate. Cu 24 de trofee majore, sârbul îi lasă în urmă pe rivalii Rafael Nadal (22) și Roger Federer (20 - retras din tenis).

Novak are 96 de titluri în palmares (24 de Grand Slam - un record), în timp ce Daniil Medvedev rămâne cu 20 de trofee (unul de Grand Slam - US Open 2021, chiar după o finală cu Djokovic).

Aceasta a fost a patra finală de Grand Slam disputată de Novak Djokovic în 2023. Sârbul s-a impus la Australian Open, Roland Garros și US Open și a fost învins de Carlos Alcaraz în ultimul act de la Wimbledon.