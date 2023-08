TENIS Joi, 24 August 2023, 12:04

În ziua în care s-au împlinit 50 de ani de la momentul în care a devenit lider mondial în tenisul masculin, Ilie Năstase a vorbit, printre altele, despre pensia pe care o încasează din partea statului român.

Ilie Năstase Foto: Eddie Mulholland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Data de 23 august nu a însemnat doar ziua națională a României din perioada comunistă. A fost și momentul în care marele Ilie Năstase a devenit, în premieră, lider în clasamentul ATP. Cinci decenii mai târziu, Nasty a făcut mai multe dezvăluiri despre acel moment, unele legate inclusiv de modul în care a fost recompensat de stat pentru acea performanță.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună. Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic... Dar dacă tot dau la alţii şi dau serios pensiile astea speciale... L-am auzit pe unul care spunea că 'am eu pensie specială' ... Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu' sunt? Cât or primi ăia?”, a spus Ilie Năstase.

