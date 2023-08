Legendara jucătoare de tenis Serena Williams, câştigătoare a 23 de turnee de Grand Slam, a devenit mamă pentru a doua oară.

Serena (41 de ani) a făcut anunțul în social media, alături de Alexis Ohanian (soțul ei, cofondator Reddit), iar fetița a primit numele Adira River.

„Bun venit, îngerul meu frumos”, a scris Serena pe TikTok, alături de un videoclip în care apare și Olympia, cealaltă fiica a cuplului, care va împlini 6 ani pe 1 septembrie.

„Sunt recunoscător să anunţ că locuința noastră este plină de dragoste: o fetiţă nou-născută fericită şi sănătoasă şi o mamă fericită şi sănătoasă. Mă simt recunoscător” - Alexis Ohanian pe X, platformă cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Welcome, Adira River Ohanian.



I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI