TENIS Marți, 08 August 2023, 13:51

Tot mai mulți specialiști vorbesc despre noul „Big 3” din tenisul masculin, iar Carlos Alcaraz pare că se detașează ca lider al noii generații. Holger Rune este unul dintre jucătorii care-i pot pune probleme ibericului, dar un fost nume din circuitul ATP consideră că antrenorul danezului nu-și face bine treaba.

Holger Rune Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / Profimedia

„Nu știu cine este antrenorul lui Holger Rune, dar danezul ia decizii proaste”, spune Spencer Segura

Spencer Segura, fiul lui Pancho Segura, spune că antrenorul Lars Christensen trebuie să-l învețe pe Rune cum să returneze pe cel de-al doilea serviciul al lui Alcaraz (considerat un punct slab al spaniolului).

De asemenea, fostul partener de dublu al lui Jimmy Connors spune că Holger „nu joacă foarte inteligent” și ia de multe ori decizii neinspirate.

„Există o modalitate de a-l învinge pe Alcaraz, trebuie doar să găsești jucătorul care are capacitatea de a face asta, apoi trebuie să-l înveți cum să o facă. Dacă există o modalitate, aceea este de a-i ataca al doilea serviciu.

Dacă acest tip (Alcaraz) mai face o mutare, ar putea fi următorul mare jucător. Puștiul ăsta ar putea să o ducă așa încă zece ani, cu ușurință, dacă nu există băieți care să învețe cum să returneze.

Rune nu joacă foarte inteligent, dar atacă cumva pe cel de-al doilea serviciu. Stă în teren și atacă, este foarte atletic. Nu știu cine este antrenorul lui, dar (Holger) ia decizii foarte proaste, cum ar fi scurtele din spatele liniei de fund.

El ar putea fi acela (care să-l învingă pe Alcaraz), dacă este învățat cum trebuie. Altfel, nu îl va putea învinge pe Alcaraz, care este un maestru.

Carlos are loburi, are scurte, are unghiuri, știe să păcălească adversarul... poate face orice. Ceilalți tipi nu pot. Și s-ar putea să-i ia lui Rune până la 28 de ani să învețe totul” - Spencer Segura, citat de Sportskeeda.

Carlos Alcaraz și Holger Rune s-au întâlnit de trei ori în circuitul ATP, iar ibericul conduce cu 2-1.

2023, Wimbledon: 7-6(3), 6-4, 6-4 pentru Alcaraz

2022, Paris Masters: 6-3, 6-6 (3-1) pentru Rune (abandon Alcaraz)

2021, Next Gen: 4-3, 4-2, 4-0 pentru Alcaraz.

Alcaraz și Rune sunt acceptați direct în turul doi la Toronto Masters. Carlos (favorit 1) va da peste învingătorul meciului dintre Ben Shelton și Bernabe Zapata Miralles, iar Rune (5) va juca împotriva câștigătorului partidei dintre Emil Ruusuvuori și Marcos Giron.