TENIS Vineri, 04 August 2023, 14:13

Jaqueline Cristian a făcut vineri pasul în semifinalele de la Praga, sportiva noastră învingând-o în trei seturi pe Kateryna Baindl, a opta favorită a turneului de categorie „WTA 250”.

Jaqueline Cristian Foto: Claudio Gärtner / imago sportfotodienst / Profimedia

Jaqueline Cristian a învins-o pe Kateryna Baindl la WTA Praga

De două ore a avut nevoie Jaqueline pentru a trece de sportiva din Ucraina (98 WTA), scor 6-4, 1-6, 6-2.

Baindl a câștigat primul game la retur, dar Cristian a revenit și și-a adjudecat prima manșă reușind trei breakuri: 6-4.

Setul secund a fost unul cu gameuri lungi, dar aproape toate au fost câștigate de ucraineancă (Jaqueline a evitat un „bagel” în al cincilea game): 6-1.

Românca și-a ridicat nivelul jocului în setul decisiv, s-a desprins și nu a lăsat-o pe adversară să revină (deși Kateryna a recuperat un break). Jaqueline a ratat primele trei mingi de meci, dar a închis până la urmă partida cu un as: 6-2.

De știut:

Calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de $11.276 și cu 110 puncte în ierarhia WTA de simplu.

Pentru un loc în finala de la Praga, Jaqueline se va duela cu învingătoarea meciului dintre cehoaica Tereza Martincova (109 WTA) și japoneza Nao Hibino (136 WTA).

Grație parcursului din Cehia, Cristian se află pe locul 102 în clasamentul WTA Live. Dacă va câștiga turneul, românca vac urca până pe locul 70 mondial (cel mai sus a fost pe 58).

„Livesport Prague Open” are loc în perioada 31 iulie - 6 august pe hard, are premii totale în valoare de $259.303, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Marie Bouzkova (la ediția din acest an a fost deja eliminată în runda inaugurală de Jaqueline Cristian).