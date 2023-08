TENIS Marți, 01 August 2023, 15:40

România a rămas cu o singură reprezentantă pe tabloul principal de simplu de la WTA Praga, după ce Patricia Maria Țig a fost învinsă în runda inaugurală de Anna Karolina Schmiedlova, scor 2-6, 2-6.

Patricia Maria Tig Foto: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Patricia a avut procentaje foarte slabe la punctele câștigate pe serviciu (atât pe primul - 36%, cât și pe al doilea - 27%), iar de aici au plecat toate problemele.

Sportiva noastră și-a cedat în total opt gameuri de serviciu (câte patru pe set), iar în mare parte din meci a fost cu un pas în urma adversarei.

În plus, Patricia a comis și 8 duble greșeli, iar în total a câștigat 54 de puncte, față de cele 72 ale adversarei.

Meciul a durat o oră și 52 de minute.

De știut:

Pentru prezența în primul tur, Patricia Maria Țig va primi $2.804 și un punct în clasamentul WTA de simplu.

De cealaltă parte, Anna Karolina Schmiedlova va încasa $3.920 și 30 de puncte în ierarhia mondială de simplu.

România mai are o singură reprezentantă: Jaqueline Cristian (va juca în turul al doilea cu Emiliana Arango (181 WTA).

„Livesport Prague Open” are loc în perioada 31 iulie - 6 august pe hard, are premii totale în valoare de $259.303, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Marie Bouzkova (la ediția din acest an a fost deja eliminată în runda inaugurală de Jaqueline Cristian).