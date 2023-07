Jimmy Arias este un fost important jucător american de tenis, iar în prezent este antrenor și analist tv. Întrebat ce părere are despre Carlos Alcaraz, fostul ocupant al locului 5 ATP spune fără nicio reținere că ibericul este cel mai bun din istorie, chiar și peste Novak Djokovic.

>> VIDEO Carlos Alcaraz, victorie uriașă cu Novak Djokovic - Ibericul, campion la Wimbledon 2023

Arias vorbește despre tenisul prezentului într-un podcast citat de tennisuptodate.com și este de părere că la cel mai ridicat nivel al său Carlos Alcaraz (20 de ani) nu are rival, nici măcar Novak Djokovic (36 de ani) neputându-i face față.

Fostul jucător american mai precizează că Alcaraz a luat tot ce a fost mai bun de la BIG 3 (Federer, Nadal, Djokovic) și că ar putea ajunge fără nicio emoție undeva la 20, 22 sau chiar 23 de Grand Slamuri câștigate în carieră.

„Copilul acesta are doar 20 de ani, te uiți la Alcaraz și chiar nu știu cum a făcut progrese atât de repede. El a luat tot ce era mai bun de la BIG 3. Are mentalitatea lui Nadal, abilitățile defensive ale lui Djokovic și abilitățile ofensive ale lui Federer. Succes tuturor celor care doresc să-l învingă!

Alcaraz nu are (cel puțin deocamdată) ce au avut cei trei, Federer, Nadal și Djokovic: nu are alţi doi rivali care să-l motiveze și să-l facă să devină tot mai bun. Mă gândesc că ar putea să ajungă undeva la 20, 22 sau chiar 23 de Grand Slamuri câștigate.

Poate suna nebunește, dar la cel mai bun nivel al său Alcaraz este peste Djokovic sau oricine altceva”, a concluzionat Arias.

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic s-au întâlnit de trei ori până acum în circuitul mondial, iar scorul este 2-1 pentru iberic.

A fost 6-7(5), 7-5, 7-6(5) pentru Alcaraz la Madrid în 2022, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 pentru Djokovic la Roland Garros 2023 și 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 pentru Carlos la Wimbledon 2023.

În vârstă de 58 de ani, Jimmy Arias este un fost jucător de tenis, el câștigând de-a lungul carierei 5 titluri ATP. Cel mai sus în ierarhia mondială de simplu s-a aflat pe 9 aprilie 1985: locul cinci.

A câștigat doar din premiile din tenis $1.834.140, iar la Grand Slam cel mai bun rezultat a fost semifinala de la US Open din 1983 (a fost învins de Ivan Lendl).

