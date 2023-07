​Finalist la Wimbledon (a fost învins în marea finală de Carlos Alcaraz), Novak Djokovic a luat decizia de a nu participa la Mastersul Canadei din acest an, competiție găzduită de Toronto în perioada 7-13 august.

Sârbul a pus forfaitul pe seama oboselii acumulate la Grand Slamul londonez.

În vârstă de 36 de ani, Nole a fost învins la Wimbledon de Alcaraz după o finală epică de 4 ore și 45 de minute, scor 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4.

„Întotdeauna mi-a plăcut să vin să joc în Canada, dar după ce am discutat despre asta cu echipa mea, credem că este decizia corectă.

Aş dori să îi mulţumesc lui Karl Hale, directorul turneului, pentru că a înţeles această decizie. Sper din tot sufletul să mă pot întoarce în Canada şi la Toronto în anii următori pentru a juca în faţa fanilor extraordinari de acolo” - Novak Djokovic.

Novak Djokovic has withdrawn from #NBO23 due to fatigue. As a result, Wimbledon quarter-finalist Christopher Eubanks will now gain automatic entry into the main draw.



Read: ⤵️https://t.co/Mi74EN339B pic.twitter.com/tCXxKXqr2g