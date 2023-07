\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 CARLITOS \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8@carlosalcaraz defeats Matteo Berrettini 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 to reach the #Wimbledon quarter-finals for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/IR1O6YIlbx