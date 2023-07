TENIS Sâmbătă, 08 Iulie 2023, 08:46

Meciul dintre Lesia Tsurenko și Ana Bogdan din turul trei de la Wimbledon este unul care a intrat direct în cărțile de istorie. Cele două au oferit un meci de peste 3 ore și cel mai lung tiebreak din istoria tenisului feminin la un turneu de Grand Slam.

Ana Bogdan Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ana Bogdan, în lacrimi după înfrângerea împotriva Lesiei Tsurenko la Wimbledon

Ana Bogdan și-a stabilit ce mai importantă performanță a carierei la un turneu de Grand Slam, reușind să ajungă până în turul al treilea la Wimbledon.

Sportiva clasată pe locul 57 în ierarhia WTA a pierdut în fața Lesiei Tsurenko, scor 6-4, 3-6, 6-7 (18-20), în urma unui meci în care românca a acuzat și probleme medicale la începutul setului al doilea.

Duelul a fost unul plin de dramatism, având în vedere faptul că ambele sportive au salvat numeroase mingi de meci, însă, în cele din urmă, ucraineanca a fost cea care a avut câștig de cauză și care s-a calificat mai departe în optimi.

La finalul disputei, Ana Bogdan a oferit un interviu în lacrimi pentru Eurosport, în care a povestit despre problemele pe care le-a întâmpinat pe aproape tot parcursul jocului cu Lesia Tsurenko.

„Stările mele au început de când conduceam în primul set cu 4-1, simțeam că ceva e în neregulă cu mine pentru că nu prea puteam focusa mingea, simțeam că parcă nu mă pot coordona și a început să-mi fie din ce în ce mai rău, dar cumva m-am luptat și am reușit să câștig primul set. Dar nu-mi era bine.

Începusem să amețesc, începusem să simt presiune mare în urechi, ca și cum aveam urechile înfrundate, începusem să văd punctulețe albe, am zis că e mai bine să chem doctorul pentru că era clar că ceva nu era în regulă cu mine.

Apoi a început să-mi fie rău. Simțeam că îmi vine să vomit și am cerut o pastilă de la doctor pentru acest lucru. Nu pot să spun că a fost o diferență uriașă după ce am luat acea pastilă, stările mele erau aceleași și încercam din răsputeri să mă liniștesc, să reușesc să trec de acele stări, să mă lupt cu ele și să reușesc să le înving.

În primul rând, pentru mine, a fost o luptă cu acele stări și apoi a fost lupta de pe teren. La un moment dat am trecut de orice limită, consider că mi-am întrecut multe limite astăzi și e dureros că am pierdut, dar faptul că am rezistat acolo pe teren, că mi-am zis că trebuie să lupt și să fiu acolo pentru că făceam ceea ce îmi place, cred că asta spune totul.

Poate fi oboseală fizică, și oboseală mentală pentru că nivelul la care trebuie să fii aici, energetic și mental, e unul foarte înalt, dar cred că a fost și căldura de astăzi, cred că au fost adunate de fapt.

Cum să zic, e un moment pe care n-o să-l uit vreodată...E destul de dureros acum, dar poate că peste câteva zile o să-l privesc cu alți ochi și cred că îmi va da putere pe viitor și îmi arată că totuși am fost puternică și mi-am depășit multe limite.

Cred că uneori erau momente în care simțeam clar că nu mai pot, că poate ar fi mai bine să mă opresc pentru că îmi era foarte, foarte rău și mă tot uitam la antrenor și îi spuneam lucrurile astea și încerca să mă liniștească pentru a putea continua.

Deci, nu știu, astăzi mi-am depășit multe limite. Da, putem spune că astăzi m-am învins pe mine.” - a declarat Ana Bogdan.