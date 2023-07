TENIS Luni, 03 Iulie 2023, 10:53

Sergiy Stakhovsky (fost loc 31 ATP) a criticat-o pe Aryna Sabalenka (2 WTA), după ce jucătoarea din Belarus a afirmat că nu va răspunde la întrebările legate de politică la Wimbledon 2023. De asemenea, ucraineanul a lăudat-o pe Daria Kasatkina (10 WTA), sportivă din Rusia care a condamnat public războiul.

Aryna Sabalenka Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

>> Război în Ucraina, ziua 495. Evenimentele sunt LiveText pe HotNews.ro.

Aryna Sabalenka se prezintă ca o victimă / Daria Kasatkina este mai curajoasă decât toți jucătorii ruși, spune Sergiy Stakhovsky

Sabalenka a anunțat sâmbătă că nu va răspunde întrebărilor jurnaliștilor despre politică, invazia din Ucraina sau Alexander Lukasenko, președintele Belarusului, iar Stakhovsky spune că a doua favorită de la Wimbledon se victimizează.

„La un an de la începutul războiului, Sabalenka nu este dispusă să răspundă la o întrebare directă dacă ea, ca persoană, condamnă actele comise de țara ei.

Anul trecut se putea spune că le era frică pentru familiile lor, pentru rudele lor, le era frică să nu fie urmăriți în țările lor când vorbesc. Dar nu la un an și jumătate după război, când au avut șansa să plece și să-și ia familiile cu ei.

Restul lumii tenisului a dezamăgit Wimbledon și Ucraina, pedepsindu-i pe cei care s-au opus cu adevărat războiului. Rușii și belarușii ar trebui să fie primii care să spună: 'Aceasta este o situație teribilă, nu ne susținem guvernul'. Totuși, ei spun că sportul ar trebui să fie în afara politicii.

Pe de altă parte, este ciudat felul în care Sabalenka se prezintă ca o victimă în această situație, este patetic. Sunt o mulțime de oameni cu care am concurat, nu pot spune că nu-i plac, dar mi-am pierdut complet respectul pentru ei, nu ca jucători, ci ca oameni.

Kasatkina are mai mult curaj decât toți jucătorii ruși la un loc. Ea a făcut un lucru incredibil de curajos. O admir incredibil. Ea a fost întotdeauna o jucătoare de tenis grozavă, a jucat mereu un tenis diferit, dar când am auzit interviul pe care l-a dat, am rămas sincer uluit. O respect profund pentru ceea ce a făcut și pentru ceea ce a spus” - Sergiy Stakhovsky pentru The Guardian.

Sergiy Stakhovsky este jucător profesionist de tenis din 2003, iar în 2010 a ajuns chiar pe locul 31 în lume.

Ucraineanul a câștigat peste 5 milioane de dolari din tenis, iar Ccea mai importantă victorie a carierei o reprezintă succesul împotriva lui Roger Federer de la Wimbledon (2013). El a evoluat ultima oară la Australian Open 2022, unde a pierdut în prima rundă a calificărilor.

În primul tur de la Wimbledon 2023, Sabalenka o va întâlni pe Panna Udvardy (82 WTA), iar Daria Kasatkina va da peste Caroline Dolehide (100 WTA).

Wimbledon 2023 va avea loc în perioada 3-16 iulie, iar HotNews.ro vă va ține zilnic la curent cu cele mai noi informații de la All England Club.