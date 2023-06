TENIS Marți, 27 Iunie 2023, 12:25

WTA sărbătorește 50 de ani de existență, iar Kim Clijsters (fostă lideră a clasamentului mondial) consideră că este momentul potrivit ca forurile care conduc circuitul masculin (ATP) şi cel feminin (WTA) să fuzioneze.

Kim Clijsters Foto: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kim Clijsters: „Oamenii cred că ATP și WTA sunt o singură organizație, dar nu este așa”

Preşedinte de onoare a International Tennis Hall of Fame (ITHF), Clijsters crede că o singură organizație ar face sportul mai puternic.

„Mi-ar plăcea să văd o fuziune ATP/WTA? Da, cred că ar face brandul mult mai puternic. De multe ori, oamenii din afara tenisului presupun că este o singură organizaţie.

Ştiţi ce vreau să spun? Că oamenii care nu ştiu prea multe despre tenis spun: 'Oh, da, ATP şi WTA, dar în spate există o unitate'. Dar este departe de a fi aşa.

Sunt atât de mulţi oameni în culise, care sunt toţi orientaţi în aceeaşi direcţie şi care vor să vadă această tendinţă de a face tenisul feminin să crească.

Cât timp toţi avem această mentalitate şi nu este doar o persoană care poate face diferenţa, ci toată lumea împreună ca o unitate puternică, un grup, cred că doar aşa putem ajunge într-un loc în care evenimente combinate să pună acelaşi număr de jucători - femei şi bărbaţi - pe terenurile centrale sau în meciurile de noapte.

Totul are avantaje și dezavantaje, nu? Au fost multe, multe, multe, multe conversații despre cum să facem asta. Și întotdeauna te lovești de un zid în care, știi, nu se întâmplă mare lucru și rămânem doar cu conversații. Și, bineînțeles, mi-ar plăcea să văd că există o singură organizație", a spus ea.” - Kim Clijsters.

Billie Jean King: „Bărbații ne-au respins. Când suntem împreună, turneul valorează mai mulți bani”

În trecut, fuziunea ATP-WTA fusese cerută şi de Billie Jean King, o legendă a tenisului feminin (12 titluri de Grand Slam) şi prima preşedintă a WTA. Aceasta spune că turneele vor face „mult mai mulți bani” în momentul în care această unificare va avea loc.

„Am încercat să fuzionăm în 1968 și 1970, dar bărbații ne-au respins. Întotdeauna am simțit că, dacă am fi împreună, am avea o singură voce și nu mă refer doar la ceea ce putem face pe teren, ci și ceea ce am putea face pentru lume în afara terenului.

Doar din punct de vedere pur comercial, atunci când ai bărbații și femeile împreună, turneul valorează mult mai mulți bani. Cred că trebuie să discutăm asta mai des.

Bărbații spun mereu că sunt atât de mari în ceea ce privește afacerile și totuși ei sunt cei care nu vor ca noi să fim împreună atunci când ar trebui să fim” - Billie Jean King.