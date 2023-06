Corespondență de la Paris Sâmbătă, 03 Iunie 2023, 09:42

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

0

​Karolina Muchova a reușit prima victorie împotriva Irinei Begu, iar România a rămas fără sportive pe tabloul principal feminin de simplu de la Roland Garros. La finalul partidei de pe arena Suzanne Mathieu (6-3, 6-2 pentru cehoaică), Irina a explicat cu subiect și predicat de ce a părăsit Grand Slamul parizian în turul al treilea.

Irina Begu Foto: Walter G. Arce Sr. / Zuma Press / Profimedia

Irina Begu spune că serviciul nu a mers deloc și că adversara, Karolina Muchova, a jucat mai bine

Vizibil afectată de înfrângere, Irina a venit la conferință cu lămuriri clare în legătură cu înfrângerea de joi seara.

Sportiva noastră (favorită 27 la Paris) a spus că serviciul a fost principala armă care nu i-a funcționat, iar de aici întreaga partitură tactică a avut de suferit.

Irina a recunoscut fair play supremația adversarei și a spus răspicat că atunci când joci la un Grand Slam la un asemenea nivel nu ai cum să câștigi.

„A jucat foarte bine (n.r. Karolina Muchova), a jucat un tenis mult mai bun decât în meciul anterior. Consider că am și lăsat-o foarte mult, nu am pus-o sub presiune. Am servit... n-am cuvinte să spun cum am servit. La nivelul acesta nu poți să-ți permiți să joci atât de slab, incerc să merg mai departe.

Seara nu sare mingea, e frig, terenul e mult mai moale, cel puțin anul ăsta terenurile sunt total diferite făță de cum au fost în anii precenți. Automat jocul mult mai greoi, foarte multă zgură pe teren. Ziua normal că mingile mai liftate prind un alt efect și sunt mai greu de jucat. Dar, na, condițiile au fost la fel pentru amândouă. Într-adevăr m-ar fi avantajat mai mult să joc pe zi.

Când servești slab, clar că are mai multe șanse să atace, iar eu nu am avut această posibilitate pentru că ea a servit foarte bine și își construia foarte bine jocul. Servind cu doiul și foarte lent, nu aveam cum să dictez eu ritmul. Deci clar că șansele ei de-a returna bine au fost mai mari decât ale mele.

N-am avut cea mai bună zi, asta e clar. În primul set am fost foarte pasivă. În setul al doilea am încercat să stau cât mai mult aproape de linie, dar cu ea trebuie să variezi foarte bine” - Irina Begu.

Irina Begu nu va mai juca vreun turneu înainte de Wimbledon

Eliminată de la Roland Garros, Irina a precizat că-și va lua câteva zile de pauză, iar apoi va relua antrenamentele. Se va pregăti pe hard, iar următorul turneu la care va juca va fi direct Wimbledonul (al treilea Grand Slam al anului va avea loc în perioada 3-16 iulie, la All England Club).

„Cred că este al treilea sau al patrulea an (n.r. când nu va juca la niciun turneu înainte de Wimbledon). Este o decizie pe care am luat-o de ceva timp, sunt foarte împăcată și îmi asum această decizie.

Îmi place să joc pe iarba de la Wimbledon (n.r. doar de la Wimbledon), o să merg cu o săptămână înainte, mă pregătesc acolo, am făcut asta de câțiva ani și mă simt foarte bine așa. Este o iarbă mai plăcută la Wimbledon față alte turnee pregătitoare.

O să mă antrenez probabil pe hard, dar momentan îmi voi lua câteva zile de pauză. Eu după Wimbledon întotdeauna imediat joc zgura, sunt două turnee, și de asta vreau să iau pauză acum.

Vin cred din 2006, de la juniori (n.r. la Roland Garros) și nu s-a schimbat niciodată suprafața ca și consistență a terenului. Am fost surprinsă din acest punct de vedere, dar am încercat să stau fizic cât mai bine”, a conchis Irina Begu.

De știut:

Pentru prezența în turul trei la Roland Garros, Irina Begu va fi recompensată cu 142.000 de euro și 130 de puncte în ierarhia WTA la simplu.

În optimi, Muchova va juca contra rusoaicei Elina Avanesyan (134 WTA), cea care a eliminat-o în turul trei pe Clara Tauson (127 WTA), scor 3-6, 6-1, 7-5.