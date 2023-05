​Barbora Strycova anunța în mai 2021 că se retrage din tenisul profesionist și că „nu intenționează să revină”, dar fosta lideră mondială de dublu s-a răzgândit după ce a devenit mamă și a obținut marți calificarea în turul doi al turneului „WTA 1000” de la Roma.

Revenită pe teren la turneul de la Madrid [a fost învinsă de italianca Elisabetta Cocciaretto cu 6-3, 7-6(5)], Strycova s-a descurcat mai bine la Foro Italico și a trecut în două seturi de Maryna Zanevska (77 WTA), scor 6-1, 3-6, 6-3.

Mamma mia!! \uD83D\uDC76\uD83D\uDC4B@BaraStrycova wins her first singles match since returning from maternity leave!#IBI23 pic.twitter.com/ld5zgBaBzl