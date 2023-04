Carlos Alcaraz s-a calificat în turul trei al turneului Masters de la Madrid. Campionul en-titre a trecut în trei seturi de finlandezul Emil Ruusuvuori.

Fost lider mondial și principal favorit la Madrid, Alcaraz a trecut de Ruusuvuori (41 ATP) la capătul unui meci de două ore și 18 minute, scor 2-6, 6-4, 6-2.

Deținătorul trofeului a pierdut categoric primul set, dar a rezistat eroic în setul secund (Emil a ratat cinci mingi de break în momentul în care conducea cu 3-2) și și l-a adjudecat cu scorul de 6-4.

În decisiv, spaniolul a pornit un adevărat asalt ofensiv și a avut nevoie de 40 de minute pentru a pune punct jocului.

Grigor Dimitrov (32 ATP) îl va aștepta pe iberic în turul trei. Bulgarul l-a învins în două seturi pe Gregoire Barrere, scor 7-6(6), 7-6(2).

ATP Mutua Madrid Open are loc în perioada 25 aprilie - 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria ATP 1000, are premii totale în valoare de 7.705.780 euro, iar campionul en-titre este spaniolul Carlos Alcaraz.

BATTLE-TESTED \uD83D\uDC9B\uD83D\uDDA4@carlosalcaraz survives Ruusuvuori 2-6 6-4 6-2 to improve to 16-0 in Spanish events since the start of 2022!#MMOpen pic.twitter.com/F92OrKhlQu