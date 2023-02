Up and running in Abu Dhabi \uD83C\uDFC3\uD83C\uDFFB‍♀️



\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF @BKrejcikova moves past Ruse 6-1, 6-4.@MubadalaADOpen| #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/PkXnEmBnCs