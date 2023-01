TENIS Marți, 24 Ianuarie 2023, 07:56

Donna Vekic este una dintre surprizele plăcute de la Australian Open 2023: croata în vârstă de 26 de ani a trecut peste accidentarea care i-a dat bătăi de cap în ultimii ani și s-a calificat în sferturile Grand Slamului de la Melbourne.

Donna Vekic Foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aflată pe locul 64 în ierarhia WTA, Vekic a vorbit despre cum a ajutat-o Pam Shriver (fostă lideră mondială la dublu, cu 21 de titluri majore în palmares) să revină la cel mai înalt nivel după o accidentare la genunchi. De asemenea, Donna a prefațat duelul său cu Aryna Sabalenka (favorită 5).

Donna Vekic crede că poate câștiga un Grand Slam

„Simt că totul s-a schimbat la finalul anului trecut. Am jucat foarte bine după US Open, unde am pierdut în primul tur. În Thailanda și la San Diego am jucat foarte bine, aceste turnee mi-au dat multă încredere. Mi-au arătat că pot juca din nou la un nivel înalt. După operație, mi-a luat un an și jumătate să ajung din nou la acest nivel, sunt foarte fericită că pot continua în 2023.

Poate pentru că am avut atâtea accidentări, îmi place să joc din ce în ce mai mult. Mai ales în turneele mari și pe scenele mari. Acum am un obiectiv ferm, care mă motivează și sunt pe deplin dedicată să îl ating. Pentru prima dată în viața mea, cred că pot câștiga un Grand Slam

Am pus multă presiune pe mine în runda inaugurală. Când am intrat pe teren, am înghețat. Am câștigat primul set, dar dacă m-ați fi întrebat cum mă cheamă în acel moment, ar fi trebuit să verific pe tabelă. M-am blocat complet. Ploaia m-a salvat în al treilea set, când eram condusă cu 1-0. Mi-a dat două ore să mă adun și să scap de presiune. De atunci, am jucat mult mai bine” - Donna Vekic, citată de PuntoDeBreak.

Pam Shriver, rol esențial în „renașterea” Donnei Vekic

„Din întâmplare, am petrecut mult timp împreună în San Diego. Apoi am întrebat-o dacă vrea să facă parte din echipa mea și a spus da. A fost o onoare pentru mine, venind din partea unei campioane ca ea. Știam că mă poate ajuta. Lumea spune că este vorba mai ales de voleuri, dar eu cred că poate aduce mult mai mult.

Avem o atmosferă foarte bună în echipă. Împreună cu antrenorul meu, Nick (Horvat), am făcut un antrenament foarte dur la Monaco în presezon. Au fost două luni de muncă asiduă, iar rezultatele se văd deja” - Donna Vekic.

Veterană a circuitului la doar 26 de ani

„Acesta este deja al 11-lea meu turneu la Australian Open. Am doar 26 de ani, dar această competiție mi-a dat foarte multă încredere în mine de-a lungul timpului. Când mă ridic și fac câțiva pași, nu mă simt ca la 26 de ani.

Îmi place foarte mult acum, în fiecare an din ce în ce mai mult, să joc bine și să câștig. Până la urmă, cum să nu-ți placă să joci pe terenuri precum Margaret Court, care este unul dintre preferatele mele. Când oamenii te susțin, nu poți să nu te bucuri de acest sentiment” - Donna Vekic.

Meci dificil cu Aryna Sabalenka în sferturile Australian Open 2023

„M-am uitat mult la tenis în aceste zile. Din anumite motive, nu am reușit să o prind jucând pe Aryna. Dar am citit pe Twitter că joacă cel mai bun tenis de pe tabloul feminin de la Australian Open.

Voi avea un meci foarte dificil cu ea. Toate meciurile noastre au fost foarte grele, așa cum sunt sigur că va fi și următorul. Nu trebuie să mă gândesc că jucăm în sferturi, pentru că este un meci important pentru amândoi. Cu siguranță gândește la fel ca mine” - Donna Vekic.

De știut:

Donna Vekic le-a învins la Australian Open 2023 pe Oksana Selekhmeteva (179 WTA), Liudmila Samsonova (20 WTA), Nuria Parrizas-Diaz (75 WTA) și Linda Fruhvirtova (82 WTA).



Prin calificarea în sferturile de la Australian Open, Donna Vekic și-a egalat cea mai bună performanță înregistrată la un Grand Slam (croata a mai ajuns în această fază a competiției și la US Open 2019).

Vekic are în palmares trei titluri WTA (Kuala Lumpur 2014, Nottingham 2017 și Courmayeur 2021) și a pierdut alte șapte finale.

Donna se află pe locul 34 în clasamentul WTA Live. Vekic s-a aflat cel mai sus în ierarhie pe locul 19, în noiembrie 2019.