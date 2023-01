TENIS Duminică, 22 Ianuarie 2023, 10:32

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Iga Swiatek a părăsit surprinzător Australian Open în optimi, iar la finalul partidei cu Elena Rybakina (4-6, 4-6) a oferit explicații pentru înfrângerea de duminică.

Iga Swiatek Foto: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Principală favorită la câștigarea turneului major de la Melbourne, Iga a fost învinsă de Rybakina, iar la conferința de presă a oferit explicații pentru eșecul de pe Rod Laver Arena.

Iga Swiatek spune că mai degrabă a vrut să nu piardă, decât să câștige

„Ultimele două săptămâni au fost foarte grele pentru mine. Am simțit că am făcut un pas înapoi în modul în care am abordat acest turneu. De aceea o să încerc să mă relaxez puțin mai mult, nimic mai mult.

Am simțit presiunea și am simțit că nu vreau să pierd mai degrabă decât să câștig. Cred că aceasta este o problemă pe care ar trebui să mă concentrez în următoarele câteva săptămâni” - Iga Swiatek, la conferința de presă.

Swiatek, laude la adresa adversarei

„Ea a servit așa cum o face de obicei, și eu încercam să servesc la fel, dar în jocurile mele de serviciu am simțit că trebuie să muncesc foarte mult pentru a obține un punct, deoarece primul meu serviciu nu a funcționat. A fost greu.

Acum trebuie să lucrez asupra mea, asupra mentalității și să pot lupta într-un mod similar cu cel din sezonul trecut. Acum îmi voi face ceva timp să încerc să resetez.

Am reușit să revin după ce eram condusă și eram mulțumită de disciplina pe care o am. De obicei reușesc să mențin ritmul când revin, pot să păstrez acel impuls, dar azi l-am pierdut. Sunt sigur că a contribuit și ea la asta, așa că felicitări pentru ea", a completat Swiatek, citată de Eurosport.

