Nick Kyrgios a răspuns înainte de începerea US Open 2022 la o postare în care și-a ales favoritul la câștigarea ultimul Grand Slam al anului: Carlos Alcaraz. După succesul ibericului, duminică, în finala de la Flushing Meadows, australianul i-a transmis lui Alcaraz un mesaj scurt și clar.

Carlos Alcaraz s-a impus, scor 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3, în finala US Open 2022 și a devenit cel mai tânăr lider ATP din istorie.

Înainte de US Open 2022, Nick Kyrgios postase pe Instagram o poză în care susținea că favorit la câștigarea Grand Slamului american este Carlos Alcaraz.

După succesul în fața lui Casper Ruud din ultimul act al competiției, Kyrgios i-a transmis un mesaj lui Alcaraz: „Ți-am spus eu?”

Practic, australianul a prezis că ibericul se va impune la Flushing Meadows.

Alcaraz. "Kyrgios sent me a DM on Instagram after the final saying 'I told you'."