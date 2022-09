TENIS Luni, 12 Septembrie 2022, 10:06

HotNews.ro

​Tenisul masculin are un nou lider, Carlos Alcaraz urcând pe locul 1 ATP după ce a câștigat trofeul de la US Open 2022. Ibericul are un tenis total, iar deplasarea este unul dintre punctele sale forte.

Carlos Alcaraz Foto: Pete Staples / AP / Profimedia

Carlos Alcaraz, campion la US Open, este noul lider ATP

De-a lungul finalei de la Flushing Meadows cu Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3), Alcaraz a avut momente în care a dat senzația că „zboară” efectiv pe teren dintr-o parte în alta, iar cadrele surprinse de fotografii prezenți pe Arthur Ashe stau mărturie în acest sens.

Cadre sugestive cu Carlos Alcaraz surprinse la finala US Open 2022 contra lui Casper Ruud

Rezumatul finalei dintre Carlos Alcaraza și Casper Ruud:

De știut după finala US Open 2022

Alcaraz va primi 2.600.000 de dolari şi 2.000 de puncte ATP, iar Ruud va încasa un cec în valoare de 1.300.000 şi 1.200 de puncte ATP.

Începând de luni, 12 septembrie 2022, Carlos Alcaraz va ocupa prima poziție în clasamentul ATP (6.740 de puncte), iar Casper Ruud se va afla pe locul al doilea (5.850 de puncte). Podiumul va fi completat de Rafael Nadal (5.810 puncte).

Carlos are 6 titluri în palmares: Umag (2021), Rio de Janeiro, Miami Masters, Barcelona, Madrid Masters și US Open (2022).

Casper Ruud a pierdut a doua finală de Grand Slam disputată, după ce la Roland Garros 2022 a fost învins de Rafael Nadal, scor 6-3, 6-3, 6-0.

Carlos și Casper s-au întâlnit de trei ori în circuitul ATP, iar spaniolul s-a impus de fiecare dată: Marbella (2021), Miami și US Open (2022). Norvegianul a câștigat un meci demonstrativ la Hurlingham (2022).

Cei mai tineri lideri din istoria ATP

Carlos Alcaraz - 19 ani și 4 luni

Lleyton Hewitt - 20 ani și 9 luni

Marat Safin - 20 ani și 10 luni

John McEnroe - 21 ani și o lună

Andy Roddick - 21 ani și 2 luni

Bjorn Borg - 21 de ani și 3 luni.