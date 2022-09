TENIS Luni, 12 Septembrie 2022, 08:47

Red. Sport • HotNews.ro

US Open 2022 s-a încheiat (Iga Swiatek și Carlos Alcaraz sunt marii câștigători), iar organizatorii americani au anunțat suma strânsă în cele trei săptămâni de concurs pentru ajutorarea Ucrainei.

Steagul Ucrainei la US Open 2022 Foto: Allison Joseph / AP / Profimedia

Strângerea de fonduri pentru Ucraina a început în US Open Fan Week, la evenimentul Tennis Plays for Peace, şi a continuat pe parcursul turneului prin donaţii de la partenerii US Open, de la USTA (Federația Americană de Tenis), fani şi donatori privaţi.

Rafael Nadal, Iga Swiatek și Coco Gauff, printre cei care au participat la Tennis Plays for Peace

La Tennis Plays for Peace au participat sportivii Rafael Nadal, Iga Swiatek, Coco Gauff, Dayana Yastremska, Daria Snigur şi Katarina Zavatska.

Doar la acest eveniment s-au strâns 1,2 milioane de dolari din totalul de două milioane, informează News.ro.

Toţi banii strânşi au ajuns în fondul pentru criza din Ucraina de pe platforma GlobalGiving.

US Open a precizat că fanii care vor să facă donaţii o pot face pe siteul tennisplaysforpeace.com.

