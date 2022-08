TENIS Luni, 15 August 2022, 12:41

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Beatriz Haddad Maia este una dintre cele mai în formă jucătoare din circuitul WTA, brazilianca impresionând cu tenisul său în ultimele luni. Nu a fost să fie victorie pentru ea în finala de la Toronto, trofeul ajungând în mâinile Simonei Halep.

Beatriz Haddad Maia Foto: Julian Avram/Icon Sportswire / AP / Profimedia

Meciul de mare luptă a durat două ore și 16 minute și a fost câștigat de Halep, scor 6-3, 2-6, 6-3.

Beatriz Haddad Maia: Simona Halep a fost mai bună, mai curajoasă

La conferința de presă de după finala epuizantă cu Simona Halep, sportiva din Brazilia a explicat unde s-a făcut diferența în marea finală a turneului de categorie WTA 1000.

Haddad Maia recunoaște superioritatea Simonei, despre care precizează clar că a fost mai curajoasă în finală. De asemenea, brazilianca mai spune că nu a fost capabilă să gestioneze emoțiile mari pe care le-a avut.

„Astăzi am avut parte de un meci foarte dificil. Niciuna dintre noi nu a început neapărat bine finala, au fost multe emoții. Deși am avut 3-0, nu am putut să îmi gestionez emoțiile, nu m-am putut controla, iar Simona a început să joace mai bine și a meritat să câștige primul set.

Am încercat mai apoi să-mi găsesc ritmul, să fiu mai agresivă, dar ea a fost mai bună decât mine azi, a meritat să câștige, a fost mai curajoasă.

Așa este tenisul: uneori câștigi, alteori înveți, iar acesta a fost un meci din care să învăț” - Beatriz Haddad Maia.

În vârstă de 26 de ani, Haddad Maia se află în prezent pe locul 16 în ierarhia mondială (cel mai bun ocupat până acum în carieră). Are 387 de victorii și 187 de înfrângeri de-a lungul timpului, iar din tenis a câștigat până acum $2.188.096.

