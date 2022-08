Nick Kyrgios a cucerit pentru a doua oară în carieră turneul ATP 500 de la Washington, duminică, învingându-l în finală pe japonezul Yoshihito Nishioka (96 ATP).

Australianul s-a impus cu 6-4, 6-3 într-o oră și 23 de minute de joc.

Kyrgios, numărul 63 mondial, a obţinut acest trofeu la trei ani de la precedentul şi la o lună după ce a jucat finala turneului de la Wimbledon.

„Este un sentiment incredibil, o mare emoţie pentru mine să câştig un nou titlu aici” - Nick Kyrgios.

Pentru Kyrgios acesta a fost al şaptelea titlu ATP din carieră, precedentele fiind obţinute la Marsilia, Atlanta, Tokyo (toate în 2016), Brisbane (2017), Acapulco (2019) şi Washington (2019), în finala căruia îl învingea pe rusul Daniil Medvedev, actualul lider mondial.

Kyrgios a reuşit dubla la Washington, după ce s-a impus şi în finala de dublu, alături de americanul Jack Sock, în dauna cuplului croato-american Ivan Dodig/Austin Krajicek, cu 7-5, 6-4, conform Agerpres.

\uD83C\uDFC6 Doubles Champions \uD83C\uDFC6@NickKyrgios becomes the first man in #CitiOpen history to sweep the singles and doubles as he claims victory with @JackSock92 over Dodig/Krajicek 7-5, 6-4 pic.twitter.com/ixDjofBuES