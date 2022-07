Anett Kontaveit şi Bernarda Pera se vor duela în finala turneului „WTA 250” de la Hamburg, în urma victoriilor în două seturi obținute vineri.

Aflată pe locul 2 în clasamentul WTA și principală favorită a competiției din Germania, Kontaveit a trecut de rusoaica Anastasia Potapova (63 WTA), scor 6-3, 7-5.

În cealaltă semifinală, americanca Pera (81 WTA) a învins-o pe belgianca Maryna Zanevska (72 WTA, favorită 7), scor 6-2, 6-4.

De știut:

Hamburg European Open se dispută în perioada 17-23 iulie, pe zgură, face parte din categoria WTA 250 și are premii totale în valoare de $251.750. Gabriela Ruse este campioana en-titre a competiției din Germania.

All smiles \uD83D\uDE03



Top seed @AnettKontaveit_ moves past Potapova for a place in the #HamburgOpen final! pic.twitter.com/0zRiLygQY3