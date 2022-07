TENIS Vineri, 08 Iulie 2022, 09:17

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Elena Rybakina s-a calificat în prima finală de Grand Slam a carierei, iar după victoria categorică obținută împotriva Simonei Halep se aștepta probabil la o conferință de presă în care să vorbească despre performanțele extraordinare pe care le-a reușit. Lucrurile nu au stat însă așa: jurnaliștii prezenți la All England Club au continuat vânătoarea pentru un titlu legat de originile sportivei care reprezintă Kazahstan și au creat o atmosferă apăsătoare.

Elena Rybakina Foto: captura wimbledon

Născută la Moscova, Rybakina a reprezentat Rusia până la 18 ani, dar a ales să joace pentru Kazahstan pentru că nu era susținută din punct de vedere financiar. Potrivit Eurosport, chiar dacă jucătoarea în vârstă de 23 de ani a părut vizibil deranjată și nu voia să abordeze din nou acest subiect, 4 dintre primele 8 întrebări puse de jurnaliști au vizat legăturile Elenei cu țara sa natală.

Întrebările primite de Elena Rybakina la conferința de presă

Rușii au fost interziși la Wimbledon 2022. Tu ești născută și crescută acolo, ai devenit kazahă de puțin timp...

„Am mai vorbit despre acest lucru și ieri, după victoria din sferturi (n.r. cu Tomljanovic). Joc deja pentru Kazahstan de mult timp și sunt foarte fericită să reprezint această țară. M-au sprijinit din toate punctele de vedere și nu își are rostul să mă întrebați cum mă simt. E o călătorie lungă pe care o am ca jucătoare kazahă, am jucat la Jocurile Olimpice, la Fed Cup... v-am mai dat răspunsul acesta și ieri...” - Elena Rybakina.

În inima ta, te simți rusoaică, totuși?

„Ce înseamnă în opinia ta să simți că aparții unei țări? Joc tenis, mă bucur de ce am realizat și de meciurile de aici. Îmi pare rău că jucătorii ruși nu sunt aici, dar mă concentrez pe faptul că am oportunitatea să joc pe cele mai importante arene ale lumii. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine” - Elena Rybakina.

Ce te-a determinat să lași Rusia pentru Kazahstan, părinții tăi încă locuiesc în Moscova? Și, nu în ultimul rând, ai comunicat cu jucătorii ruși în această perioadă?

„Nu îmi verific telefonul atât de des, mă concentrez pe turneu. Am mai spus deja: m-am născut în Rusia, dar reprezint Kazakhstan. De ce trebuie să ne întoarcem mereu la subiectul acesta? Am spus deja tot ce era de spus. Azi, la meci, de exemplu, președintele Federației de Tenis din Kazakhstan a venit să mă susțină. E un lucru mare, beneficiez de o încredere incredibilă din partea acestor oameni și apreciez enorm tot ce au făcut pentru mine” - Elena Rybakina.

Sunt anumite zvonuri care susțin că încă trăiești la Moscova...

„Cred că trăiesc peste tot, pentru că sunt jucătoare de tenis și mă aflu mereu pe drumuri. Cea mai mare parte a timpului o petrec în țările unde joc, acolo mă și antrenez. Între turnee, mă pregătesc în Slovacia, am mers o perioadă și în Dubai. Deci, nu trăiesc într-un loc anume, sincer” - Elena Rybakina.

Cine este Elena Rybakina

Rybakina s-a născut la 17 iunie 1999 în Moscova. Deși jucătorii ruși sunt excluși de la Wimbledon 2022 din cauza războiului din Ucraina, Rybakina reprezintă Kazahstanul din 2018 și a avut drept de participare.

Până acum, a adunat 223 de victorii în întreaga carieră și a înregistrat 108 de înfrângeri.

Are în palmares două trofee WTA: Hobart (2020) și București (2019). A mai ajuns în finalele turneelor de la Adelaide (2022), Shenzhen (2020), Sankt Petersburg (2020), Dubai (2020), Strasbourg (2020) și Nanchang (2019).

În prezent, Rybakina ocupă poziția 23 în ierarhia mondială. Cea mai bună clasare a carierei a fost locul 12 WTA, în ianuarie 2022. De-a lungul timpului a strâns din tenis $3.533.236.

De știut:

Pentru trofeul de la Wimbledon, Elena Rybakina se va duela cu tunisianca Ons Jabeur. Cele două s-au mai întâlnit de trei ori, iar sportiva din Tunisia conduce cu 2-1.





Finala de la Wimbledon va fi prima de Grand Slam pentru Ons Jabeur și Elena Rybakina.

Traseul Elenei Rybakina până la calificarea în finala de la Wimbledon 2022

Turul I: 7-6(2), 7-5 vs Coco Vandeweghe (157 WTA) / 1h 40m

Turul II: 6-4, 7-6(5) vs Bianca Andreescu (56 WTA) / 1h 38m

Turul III: 7-6(4), 7-5 vs Qinwen Zheng (52 WTA) / 1h 51m

Optimi: 7-5, 7-3 vs Petra Martic (80 WTA) / 1h 19m

Sferturi:4-6, 6-2, 6-3 vs Ajla Tomljanovic (44 WTA) / 1h 52m

Semifinale: 6-3, 6-3 vs Simona Halep (18 WTA) / 1h 16m.