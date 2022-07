TENIS Joi, 07 Iulie 2022, 09:26

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Calificat în semifinale la Wimbledon 2022 după o bătălie de patru ore și 20 de minute cu Taylor Fritz, Rafael Nadal a avut din nou probleme medicale și doar spiritul său de luptător l-a ajutat să obțină victoria în fața americanului: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4).

Rafael Nadal Foto: Profimedia

Rafael Nadal și lupta cu durerile: „Am crezut că nu voi putea termina partida”

Rafa a simțit dureri în zona abdomenului încă din primul set al meciului de miercuri, iar familia sa i-a cerut insistent să se retragă. Marele campion iberic urmează să îl întâlească pe Nick Kyrgios în penultimul act al Grand Slamului londonez, dar a mărturisit că nu știe dacă se va putea prezenta pe teren.

„Nu știu cum am câștigat. Îmi place foarte mult să joc aceste jocuri, în fața acestei mulțimi. A fost o după-amiază grea, împotriva unui mare jucător și tot meritul lui Taylor, care a jucat bine tot anul. Nu a fost un joc ușor și mă bucur că sunt în semifinale.

Corpul meu e bine, dar este ceva în neregulă cu abdomenul. De la 3-1 în primul set, de fiecare dată când serveam aveam un junghi acolo. Am crezut că nu voi putea termina partida. E adevărat că tatăl și sora mea mi-au tot cerut să abandonez. Dar energia publicului m-a ajutat, așa că vă mulțumesc.

Nu știu dacă voi participa în semifinale, am nevoie să mă informez, să îmi fac niște teste și trebuie să ascult de cei care se pricep. Este o decizie de jucător, dar și una de echipă. Când nu am o anumită problemă, dau de alta. Sunt îngrijorat pentru că știu ce dureri am avut și prin ce am trecut.

Sper să fiu pregătit să joc cu Nick. Este un jucător grozav pe toate suprafețele, dar mai ales pe iarbă și trebuie să fiu 100% pentru a avea o șansă” - Rafael Nadal, la conferința de presă, potrivit Marca.

Momentul în care Sebastian Nadal i-a cerut fiului său să se retragă

De știut:

Pentru un loc în marea finală a competiției de la All England Club, Rafael Nadal se va duela cu australianul Nick Kyrgios. Cei doi s-au mai întâlnit de nouă ori, iar ibericul conduce cu 6-3.

Rafael Nadal a câștigat de două ori Wimbledonul (2008 și 2010) și a mai ajuns de trei ori până în finală (2006, 2007 și 2011).

Wimbledon 2022, traseul virtual al lui Rafael Nadal

Turul I: 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 vs Francisco Cerundolo

Turul II: 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 vs Ricardas Berankis

Turul III: 6-1, 6-2, 6-4 vs Lorenzo Sonego

Optimi: 6-4, 6-2, 7-6(6) vs Botic Van De Zandschulp

Sferturi: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4) vs Taylor Fritz

Semifinale: Nick Kyrgios

Finală: Novak Djokovic / Cameron Norrie.