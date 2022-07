TENIS Sâmbătă, 02 Iulie 2022, 12:00

A.C. Theodor • HotNews.ro

Recordmanul cu 22 de turnee de Grand Slam câștigate a dezvăluit că a fost aproape de retragere cu câteva săptămâni în urmă, dar acum nu se mai gândește la asta. Reamintim că înainte de French Open, Nadal a fost chinuit de durerea cronică la picior dată de sindromul Müller-Weiss.

Rafael Nadal Foto: Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Dar, după ce a făcut injecții cu anestezic două săptămâni, Nadal a câștigat turneul francez și a urmat apoi un tratament mai radical în Spania.

„Acum câteva săptămâni eram aproape (de retragere). Acum nu mai simt așa. Nu mă tem de acea zi. Am o viață foarte fericită în afara tenisului, chiar dacă tenisul este o foarte mare parte din viața mea”, a declarat Rafa după victoria de joi.

În primele două meciuri Nadal nu a fost convingător la Wimbledon, dar a reușit să ajungă în turul al treilea, unde va juca azi cu Lorenzo Sonego.

„Fiecare zi este o provocare, acesta e adevărul. Toți adversarii sunt dificili, sunt cei mai buni jucători din lume și este dificil, mai ales în aceste condiții.”

„Nu am jucat pe iarbă în ultimii trei ani. Fiecare zi este o oportunitate ca să devin mai bun și azi am reușit, așa că am șansa să merg mai departe. Sunt foarte fericit pentru asta.”