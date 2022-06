Iga Swiatek s-a calificat în turul trei de la Wimbledon, lidera ierarhiei WTA trecând în trei seturi de surprinzătoarea olandeză Lesley Pattinama Kerkhove (138 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3.

După un prim set în care au fost în total cinci breakuri (trei reușite de poloneză), Iga a avut câștig de cauză cu 6-4.

Marea surpriză a venit în setul secund: ajunsă pe tabloul principal în calitate de lucky loser, Lesley s-a impus la retur în al șaptelea game și a câștigat manșa cu 6-4 (doar al treilea set pierdut de Swiatek în ultimele trei luni și jumătate).

Iga a avut probleme și în debutul setului decisiv, dar a salvat două mingi de break și a dat lovitura decisivă la retur în al patrulea game - poloneza s-a impus cu 6-4. Partida a durat două ore și patru minute.

În runda următoare a competiției de la All England Club, Iga Swiatek va juca împotriva franțuzoaicei Alize Cornet (37 WTA).

Sliding into the third round...



World No.1 Iga Swiatek passes a tough test from Lesley Pattinama Kerkhove 6-4, 4-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/XoCr1Fpqu6