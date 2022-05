​Eliminată încă din turul al doilea de la Roland Garros, Simona Halep a luat o decizie importantă și a anunțat sâmbătă că a încetat colaborarea cu Virginia Ruzici, cea care i-a fost manager timp de 14 ani.

Ruzici, prima câștigătoare de Grand Slam din tenisul feminin românesc (Roland Garros 1978, la simplu și la dublu), i-a fost aproape Simonei încă din vremea junioratului.

„A fost o călătorie fantastică! Aș dori să îi mulțumesc Virginiei Ruzici pentru dedicarea sa continuă față de mine, nu doar ca jucătoare, ci și ca prieten apropiat. Au fost 14 ani de experiență extraordinară împreună și a fost o adevărată plăcere să lucrez cu ea. Voi prețui pentru totdeauna prietenia noastră” - Simona Halep, pe contul personal de Instagram.

De asemenea, Simona a precizat că va lucra împreună cu suedeza Nina Wennerstrom, fondatoare a „We Sport Agency”, o companie de management specializată în reprezentarea sportivilor profesioniști.

„Acum, aș dori să urez bun venit unui nou membru în echipa mea. Sunt încântată să anunț că voi lucra cu Nina Wennerstrom și cu echipa We Sport Agency! Aștept cu nerăbdare viitorul!” - Simona Halep.

„Bine ai venit la We Sport, Simona Halep. E o adevărată onoare să reprezentăm ca sportivă o persoană cu valorile și etica ta, ne inspiri pe toți să dăm tot ce avem mai bun zi de zi! 2 titluri de Grand Slam, 23 de trofee WTA, #1 mondial pentru 64 de săptămâni, toate vorbesc de la sine” - Nina Wennerstrom, pe Twitter.

Welcome to Wesport @Simona_Halep . It’s a true honor to represent an athlete and person with your values and ethics and you inspire so many of us to give our best each day!

2 grand slams titles, 23 WTA tour titles and world number 1 for 64 weeks speaks its own words. pic.twitter.com/xFcjOqlbzj