TENIS Marți, 17 Mai 2022, 19:53

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Pentru Simona Halep se apropie debutul la Roland Garros, jucătoarea noastră reușind să revină în Top 20 WTA înaintea turneului de Grand Slam (ocupă locul 19). Aflată deja în Franța, câștigătoarea ediției din 2018 a competiției de la Paris a vorbit despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou și despre momentul în care se va retrage din tenis.

Simona Halep Foto: ROB PRANGE / AFP / Profimedia

Roland Garros, turneul favorit al Simonei Halep

Fosta lideră a ierarhiei WTA a declarat că se simte foarte bine din punct de vedere fizic înainte de French Open, turneu pe care l-a câştigat în 2018 şi la care a mai ajuns în finală în 2014 şi 2017.

„Mă simt ca nouă, mă simt mai încrezătoare şi, mai ales, mult mai sănătoasă. În sfârşit! Acum nu mai am nicio problemă, nu mai am accidentări serioase. Sunt foarte fericită că m-am întors pe teren şi abia aştept să joc fiecare meci, pentru că vreau să continui să mă perfecţionez.

French Open este turneul meu preferat şi mă simt întotdeauna bine acolo. Va fi un pic diferit, pentru că anul trecut nu am putut juca, aşa că vom vedea. Am nevoie de mai mult timp pentru a-mi recăpăta încrederea şi mai ales pentru a juca meciuri. Aşa că sper să pot continua să îmi găsesc forma înainte de turneu şi să pot profita de ea. Pentru mine, acesta este cel mai bun turneu.

Voi avea întotdeauna amintiri plăcute despre victoria de la Roland Garros din 2018. A fost primul meu turneu de Grand Slam şi întotdeauna am visat să câştig la Roland Garros. A fost o atmosferă frumoasă, mulţi fani m-au susţinut şi m-am simţit bine. Nu voi uita niciodată acel moment.

Dacă voi câştiga din nou, va fi întotdeauna special, pentru că de fiecare dată când câştigi un Grand Slam, este foarte special. Acum am 30 de ani, aşa că nu mai pun presiune pe mine. Muncesc din greu pentru că visez să o fac din nou. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru” - Simona Halep, într-un interviu acordat Eurosport

Patrick Mouratoglou și Darren Cahill nu pot fi comparați

Ea a afirmat că Patrick Mouratoglou a ajutat-o să regăsească dragostea pentru tenis şi a dezvăluit ce a impresionat-o la noul ei antrenor, pe care nu-l poate compara cu Darren Cahill, cel care a ajutat-o să obțină cele mai importante rezultate ale carierei.

„Înainte de a vizita Academia de Tenis Mouratoglou şi de a-mi anunţa parteneriatul cu Patrick, nu l-am întâlnit niciodată. Nu am vorbit niciodată şi nu am avut niciodată legături. Prima a fost la Academie, când am ajuns acolo.

Aveam o percepţie foarte diferită despre el înainte de a începe să lucrăm împreună. Am fost foarte surprinsă. Îmi place foarte mult personalitatea lui, energia lui şi modul lui de a privi tenisul.

De fapt, eu am fost cea care l-a abordat pe Patrick pentru a lucra cu el. În mod normal, antrenorii buni nu le cer jucătorilor să lucreze cu ei. Eu l-am întrebat dacă este disponibil şi dacă ar vrea să mă antreneze.

El şi Darren Cahill, fostul meu antrenor, sunt diferiţi şi nu vreau să fac comparaţii între ei. De asemenea, eu sunt o persoană diferită acum, aşa că este greu de comparat, dar ambii sunt minunaţi.

Desigur, am putut observa lucruri specifice pe care Patrick le-a făcut cu Serena şi care m-au impresionat. Este incredibil că a reuşit să ţină motivată o jucătoare care câştigase deja multe turnee de Grand Slam şi care încă îşi dorea să le câştige. Întotdeauna l-am admirat pentru asta. Acum, că îl cunosc mai bine, îmi pot imagina cum era cu o astfel de jucătoare şi motivaţia pe care i-a dat-o pentru a ajunge la cel mai bun nivel al ei.

Patrick mi-a dat multă determinare şi m-a ajutat să-mi regăsesc dragostea pentru acest sport. Este o plăcere să mă întorc pe teren şi să muncesc din greu. Totul s-a schimbat şi acum trebuie să mă adaptez, dar simt că m-am descurcat destul de bine până acum. Aştept cu nerăbdare să dau tot ce am mai bun de fiecare dată când sunt pe teren şi să văd cât de bine mai pot juca” - Simona Halep.

Principalele modificări aduse de Patrick Mouratoglou în jocul Simonei Halep

Noua elevă a lui Patrick Mouratoglou a reafirmat faptul că ţinta în jocul ei este de a deveni mai agresivă, dar urmăreşte şi îmbunătăţirea altor aspecte ale evoluţiei ei.

„Credem că pot fi mai agresivă. El chiar crede că pot reuşi şi, încetul cu încetul, încep să cred şi eu. Ne uităm la asta, dar lucrăm şi la întregul meu joc, nu doar la un anumit lucru. Totul ar trebui să se aranjeze treptat şi încerc să urmez planul.

A mă alătura lui Patrick a însemnat să cunosc o nouă echipă şi să lucrez pe un nou teren de antrenament, în sudul Franţei. Este o schimbare uriaşă pentru mine, pentru că nu mă mai antrenez acasă. Întotdeauna m-am antrenat acasă, în România.

Sunt în Franţa doar pentru tenis. Nu a fost uşor la început, dar acum este destul de natural şi mă simt bine. Toată lumea a fost foarte drăguţă cu mine, aşa că mă simt ca acasă acolo” - Simona Halep.

Se va retrage când nu va mai putea juca la cel mai înalt nivel

Ea a vorbit şi despre retragerea din tenis, spunând că nu poate face o paralelă cu fostul lider WTA, Ashleigh Barty, care a abandonat tenisul la 26 de ani, după multe realizări. Românca a precizat că se va retrage atunci când nu va mai putea juca la cel mai înalt nivel.

„Bineînţeles, am fost şocată când am auzit de retragerea lui Ash Barty, pentru că era cea mai bună jucătoare din lume şi a câştigat totul. Nu vreau să comparăm planurile de carieră şi de retragere în general, deoarece avem vieţi diferite una de cealaltă. Ea a realizat mai multe decât am realizat eu la vârsta ei, aşa că nu pot să mă compar.

Nu mă aşteptam ca ea să se retragă, dar acum că a făcut-o, înseamnă că este clar că este mulţumită de decizia ei. Îi doresc toate cele bune. A fost atât de puternică să ia această decizie atât de repede. Fiecare trebuie să decidă pentru sine şi înţeleg acest lucru.

Întotdeauna am spus că, dacă voi simţi că nu mai pot juca la cel mai înalt nivel, mă voi opri. Nu vreau să joc dacă nu pot să cred în mine şi în abilităţile mele. Dacă nu crezi cu adevărat, nu are rost să continui.

Acum, întâlnirea cu Patrick şi cu această nouă echipă mi-a dat o nouă încredere în mine. Ei cred cu adevărat că încă pot juca un tenis bun, aşa că obiectivul este să câştig turnee şi să fiu cât mai puternică.

Voi face tot ce pot pentru a realiza acest lucru. Sunt pregătită. În ceea ce priveşte câţi ani mai am de jucat, asta se va vedea de la o zi la alta. Nu vreau să îmi stabilesc un singur obiectiv. Scopul este să ne îmbunătăţim în fiecare zi, tot timpul” - Simona Halep, citată de News.ro.

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. Barbora Krejcikova este ultima campioana a turneului.