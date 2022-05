\uD83C\uDFC6 ¡Vam-ONS! \uD83C\uDFC6



\uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF3 @Ons_Jabeur defeats Pegula 7-5, 0-6, 6-2 in Madrid to become the first Arab winner of a WTA 1000 title!#MMOPEN pic.twitter.com/8VjRslsekQ