​A produs una dintre marile surprize din istoria tenisului după ce a câștigat titlul la US Open 2021, dar de la acel moment nu a mai reușit în vreun moment să confirme. Emma Răducanu este criticată pentru tot mai desele acțiuni de marketing, în timp ce tenisul pare să ocupe un loc secundar.

Este departe de forma arătată la New York, iar rezultatele au întârziat să apară după titlul de Grand Slam cucerit pe Arthur Ashe.

Emma Răducanu (19 ani) este ținta criticilor de tot felul, britanicei fiindu-i reproșat faptul că nu îi stă neapărat gândul la tenis.

Răducanu semnează contracte importante pe bandă rulantă, iar fanii tenisului, dar și unii experți, o critică pentru faptul că nu este concentrată cum ar trebui pe antrenamente.

Emma Răducanu și explicațiile experților: Incredibil produs de marketing

Aflată pe locul 13 WTA în prezent, campioana en-titre de la US Open are două victorii în 2022 dintr-un total de șapte meciuri jucate. Încasările din premii sunt în acest an de $179.298.

Emma Răducanu și cele 5-6 ore de antrenament zilnic

Simțindu-se încolțită tot mai des de cei care o critică, Emma a avut recent un răspuns pentru cei care o arată cu degetul.

„Mă antrenez 5-6 ore pe zi, sunt la club 12 ore pe zi. Dar dacă pun o postare din mașină, în drum spre antrenament, brusc nu mai sunt concentrată la tenis.

Cred că este nedrept, dar e ceva cu care trebuie să învăț să mă obișnuiesc. Ar trebui să fiu mai insensibilă la astfel de comentarii” - Emma Răducanu.

Britanica și-a găsit un avocat pe măsură în persoana lui Eugenie Bouchard.

Aflată la un moment dat pe locul 5 în clasamentul mondial (în 2014), sportiva din Canada se poate lăuda cu o prezență în finala de la Wimbledon (2014) și cu una în semifinale la Roland Garros (tot 2014).

De la acel moment, Eugenie (aflată în prezent pe locul 1450 WTA) a dat senzația că a fost mai preocupată de contractele de publicitate și de rețelele sociale. Nu a mai reușit nici măcar să se apropie de performanțele bifate în urmă cu opt ani.

Bouchard spune pe contul personal de Twitter: ”Te înțeleg, Emma”, sportiva din Canada simțind că a primit de-a lungul carierei același gen de critici din partea opiniei publice.

Firmele importante cu care a semnat Emma Răducanu

În acest moment, Emma Răducanu este legată prin contract de Nike, Wilson, Dior, Tiffany & Co., Evian, British Airways, Vodafone și Porsche.

Emma Răducanu este reprezentată de IMG, un gigant în domeniul impresariatului sportiv. Max Eisenbud, vicepreşedintele IMG, cel care a fost în spatele profitabilelor contracte de sponsorizare ale rusoaicei Maria Sharapova şi chinezoaicei Li Na, se ocupă personal de viitorul financiar al Emmei.

Emma Răducanu s-a născut în Toronto, Canada, dintr-un tată român şi o mamă chineză, a crescut în Kent, Marea Britanie, şi a uimit lumea tenisului la New York, unde a câştigat US Open 2021, la 18 ani.