Emma Răducanu și explicațiile experților: Incredibil produs de marketing

Parcursul de senzaţie al tinerei jucătoare britanice de tenis Emma Răducanu la US Open, încununat cu câştigarea trofeului, poate duce la un câştig de circa 20 de milioane de lire sterline în următorii doi ani pentru ea, iar acest lucru poate fi doar începutul, consideră experţii în marketing sportiv, citaţi de Reuters.





De Răducanu (18 ani) aproape că nu se auzise până când a ajuns în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon anul acesta, câştigând doar circa 40.000 de dolari de la debutul său la senioare, în urmă cu trei ani.



După ce a devenit prima jucătoare britanică de tenis care câştigă un titlu de Grand Slam în ultimii 44 de ani, potenţialul financiar pe care îl are Emma Răducanu a crescut exponenţial.





Marele premiu de la US Open, doar mărunțiș pentru Emma Răducanu

Ea s-a ales cu un cec de 2,5 milioane de dolari pentru victoria din finala de la Flushing Meadows, contra canadiencei Leylah Fernandez, însă în curând acesta ar putea deveni mărunţiş pentru Răducanu, scrie Reuters.



Originile sale româno-chineze, un joc de excepţie şi personalitatea sa seducătoare fac din Emma Răducanu ''un brand de aur'', potrivit unui expert în marketing.









Sponsorii bat la ușa senzației momentului din tenisul feminin





Ea a apărut deja în revista britanică Vogue, ediţia pe octombrie, iar brandurile globale majore începând de la modă la maşini şi bijuterii vor bate curând la porţile companiei care se ocupă de imaginea sa, IMG.



''Nu există limită în ceea ce poate realiza pe teren. Deja există o cerere foarte mare în privinţa ei, iar dacă va continua pe drumul succesului la turneele majore din tenis va face din ea unul dintre sportivii cei mai atractivi pentru sponsori de pe planetă'', a afirmat Tim Lopez, directorul firmei de marketing sportiv CSM.





Naomi Osaka, 55 de milioane pe an fără premiile din tenis

Cu expunerea sa globală, tenisul oferă o cale spre bogăţie pentru cele mai bune jucătoare, astfel că japoneza Naomi Osaka a câştigat 55 de milioane de dolari, fără a include premiile de la turnee, în 2020, potrivit revistei Forbes.



Din cele mai bine plătite zece sportive ale lumii, nouă sunt jucătoare de tenis, menţionează Reuters.



Tim Lopez subliniază că Răducanu, a cărei mamă Renee este chinezoaică, are acelaşi ''appeal'' ca Osaka, a cărei mamă este japoneză, iar tatăl este haitian.



Reuters notează că ieşirea Emmei Răducanu din obscuritate şi proiectarea ei pe panouri publicitare în Times Square din New York va face ca mărcile de haine sportive să se bată pentru semnătura ei. După ce Osaka a câştigat titluri consecutive de Grand Slam, în 2018 şi 2019, Nike ar fi plătit 10 milioane de dolari pentru a o lua de la rivala Adidas.





Farmecul Emmei Răducanu trece dincolo de terenul de tenis



Conrad Wiacek, conducătorul departamentului de analiză sportivă de la GlobalData, consideră că farmecul Emmei Răducanu merge dincolo de ce arată pe terenul de tenis.





''Victoria sa o duce dincolo de tenis şi sport din punct de vedere al marketingului. Unul dintre cele mai impresionante lucruri a fost mesajul său în mandarină pentru urmăritorii chinezi, deoarece o problemă majoră pentru vedetele sportului occidental pentru a avea succes în China este bariera limbajului''.



Wiacek consideră că ''nu există limite'' pentru Răducanu, ''deoarece orice brand occidental care vrea să câştige piaţa chineză o va dori ca ambasador''.







Expertul se aşteaptă la creşteri ale contractelor britanicei cu Nike şi alţi sponsori, care să-i aducă circa 10 milioane de dolari în următorii doi ani.



''Originile sale chineze, din estul Europei, dar şi britanice o pune într-o stratosferă diferită faţă de alţi sportivi. Am văzut cum se discută că este o sportivă cu potenţial de un miliard de dolari, însă mai e cale lungă până acolo. Se bazează pe consistenţă, însă în următoarele 12 luni cred că 5 milioane de dolari este un număr realist. În cele din urmă, barometrul pentru succesul său comercial va depinde de cât de mult succes va avea pe terenul de tenis'', a concluzionat Wiacek.



Maria Sharapova să devină cea mai bine plătită sportivă din lume după ce a cucerit titlul la Wimbledon la doar 19 ani, aducându-i câştiguri de circa 320 de milioane de dolari în afara tenisului.



Însă obstacolele din tenisul profesionist nu sunt puţine, iar Naomi Osaka, o altă jucătoare reprezentată de IMG, se confruntă cu probleme legate de faima şi succesul său.



Tim Lopez crede că un echilibru între activităţile de pe terenul de tenis şi cele din afara lui constituie un factor cheie pentru ca Emma Răducanu să îşi realizeze adevăratul său potenţial, informează



''Lumea trebuie să îi dea o şansă pentru a consolida ce a reuşit să facă şi să nu pună prea multă presiune pe ea, prea devreme. E necesar ca ea să se concentreze pe bunăstarea sa mentală, pe cea sportivă, iar recompensele financiare vor urma'', a conchis Lopez. Răducanu este reprezentată de super-agentul Max Eisenbud, cel care a ajutat-o pe rusoaicasă devină cea mai bine plătită sportivă din lume după ce a cucerit titlul la Wimbledon la doar 19 ani, aducându-i câştiguri de circaÎnsă obstacolele din tenisul profesionist nu sunt puţine, iar Naomi Osaka, o altă jucătoare reprezentată de IMG, se confruntă cu probleme legate de faima şi succesul său.Tim Lopez crede că un echilibru între activităţile de pe terenul de tenis şi cele din afara lui constituie un factor cheie pentru ca Emma Răducanu să îşi realizeze adevăratul său potenţial, informează Agerpres ''Lumea trebuie să îi dea o şansă pentru a consolida ce a reuşit să facă şi să nu pună prea multă presiune pe ea, prea devreme. E necesar ca ea să se concentreze pe bunăstarea sa mentală, pe cea sportivă, iar recompensele financiare vor urma'', a conchis Lopez.