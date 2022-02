Mesajul lui Novak Djokovic după ce Juan Martin Del Potro și-a anunțat retragerea din tenis

"Mulțumesc pentru toate emoțiile, Juan Martin Del Potro! Ești foarte mare", a scris Djokovic pe Instagram, în limba spaniolă, alături de videoclipul în care argentinianul a izbucnit în lacrimi la meciul cu Federico Delbonis.

Delpo contra Big 3

Del Potro vs Federer 7-18

Del Potro vs Nadal 6-11

Del Potro vs Djokovic 4-16.

În vârstă de 33 de ani, Del Potro are în palmares un titlu de Grand Slam, el cucerind US Openul în 2009. Are 22 de titluri în CV, iar cel mai sus a fost pe locul 3 ATP, pe 13 august 2018.