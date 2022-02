Andy Murray, anunț surprinzător - Nu va participa la turneele pe zgură, inclusiv Roland Garros

Murray (34 ani), triplu campion de Grand Slam (US Open 2012, Wimbledon 2013 şi 2016), nu a reuşit să revină la cel mai bun nivel al său după o intervenţie chirurgicală la şold, efectuată în 2019."Nu prevăd să joc pe zgură, deoarece zgura a gravat problemele mele în ultimii doi ani. Am fost aproape să ratez Wimbledon-ul anul trecut, aşa că nu îmi voi mai asuma riscuri şi sper să am o pregătire bună pe iarbă", a declarat Murray.Jucătorul britanic, care s-a oprit în turul al doilea la Australian Open, luna trecută, va reveni în competiţie cu ocazia turneului ATP de la Rotterdam (Olanda), programat săptămâna aceasta, potrivit Agerpres