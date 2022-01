Ce a spus Ashleigh Barty după ce a câștigat pentru prima oară Australian Open

Mulţumesc tuturor celor care fac atât de mult pentru mine. Aceşti ultimi câţiva ani au fost cu adevărat uimitori, aşa că vă mulţumesc. Mulţumesc familiei mele, sunt norocoasă să am atât de mulţi oameni care mă iubesc şi pe care îi iubesc. Tuturor arbitrilor, copiilor de mingi, voluntarilor, vă mulţumesc foarte mult, am fi pierduţi fără voi şi organizarea voastră.

Ca australiancă, a fost grozav să împărtăşesc toate aceste momente cu voi publicul. Aţi fost excepţionali, m-aţi forţat să joc cel mai bun tenis al meu. Este un vis care devine realitate şi datorită vouă, aşa că vă mulţumesc. Sunt mândră că sunt australiancă, ne vedem la anul!" - Ashleigh Barty, la ceremonia de premiere.

"Vreau s-o felicit pe Ashleigh pentru victorie. A făcut două săptămâni fenomenale și a fost extraordinar să o urmăresc urcând până pe primul loc în clasament în ultimii ani, trăindu-și visul.

Te admir foarte mult pentru varietatea din jocul tău și sper să reușesc să implementez ceva din el și în jocul meu.

Sunt recunoscătoare că sunt aici, că pot juca aici. E un vis din copilărie. Nu credeam că o să ajung atât de departe, mai ales că am avut probleme medicale la primele meciuri" - Danielle Collins.

Ashleigh Barty și-a respectat statutul de mare favorită și a devenit campioană la Australian Open. Lidera mondială i-a încântat pe fani cu jocul ei variat și a trecut de americanca Danielle Collins revenind de la 1-5 în setul secund.





După o oră și 27 de minute, Barty a învins-o pe Collins (30 WTA, cap de serie nr. 27), scor 6-3, 7-6(2). Este al treilea titlu de Grand Slam cucerit de lidera mondială (după Roland Garros 2019 și Wimbledon 2021).

De știut:

Barty nu a pierdut niciun set la Australian Open şi devine prima sportivă din Australia care câştigă acest Grand Slam din 1978, de la Christine O’Neill.





Danielle Collins s-a aflat pentru prima oară într-o finală de Grand Slam.





Barty va primi un premiu de 2,875 de milioane de dolari australieni (1,82 de milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA. Collins va încasa un premiu de 1,575 de milioane de dolari australieni (996.500 de euro) şi 1.300 de puncte WTA (va urca până pe locul 10 în ierarhia mondială).





Ashleigh Barty, parcurs perfect la Australian Open





Turul I: 6-0, 6-1 vs Lesia Tsurenko (119 WTA)

Turul II: 6-1, 6-1 vs Lucia Bronzetti (142 WTA)

Turul III: 6-2, 6-3 vs Camila Giorgi (33 WTA)

Optimi: 6-4, 6-3 vs Amanda Anisimova (60 WTA)

Sferturi: 6-2, 6-0 vs Jessica Pegula (21 WTA)

Semifinale: 6-1, 6-3 vs Madison Keys (51 WTA)

Finala: 6-3, 7-6(2) vs Danielle Collins (30 WTA).





Timp petrecut pe teren: 7 ore și 33 de minute.

"Felicitări, Danielle! Ai intrat în TOP 10 și sunt sigură că o să lupți pentru alte trofee de Grand Slam în viitor.