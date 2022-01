VIDEO Rafael Nadal, în finala de la Australian Open

Rafael Nadal a reușit să se califice în cea de-a șasea finală din carieră la Australian Open, ibericul trecând după un meci de două ore și 55 de minute de Matteo Berrettini (6-3, 6-2, 3-6, 6-3).

Favorit șase la Melbourne, Rafa a dominat primele două seturi, unele pe care le-a câștigat cu 6-3 și 6-2. Forehandul ibericului a dictat ritmul, fostul lider mondial jucând în mare parte pe reverul adversarului, tactica dând roadele așteptate.



La fel ca și la meciul precedent (maratonul de cinci seturi cu Denis Shapovalov), Nadal și-a pierdut din intensitate după primele două seturi, a comis mai multe erori, nu a mai putut face diferența de la retur, în timp ce Berrettini a jucat din ce în ce mai bine.



Italianul a câștigat setul al treilea (6-3), iar presiunea pusă de acesta a continuat și în prima parte a setului al patrulea (Matteo a servit foarte bine, în timp ce forehandul său a fost la un nivel fantastic - italianul a câștigat 23 de puncte consecutive de la lansare).



Văzându-se dominat, Nadal a modificat pe plan tactic: a stat mai în spate la retur, iar mutarea s-a văzut chiar de la primul game: Rafa a făcut breakul la 4-3, iar apoi a închis setul și meciul pe propriul serviciu (6-3).



Finalele jucate de Rafael Nadal la Australian Open:



2009: 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 / Victorie cu Roger Federer

2012: 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5 / Înfrângere cu Novak Djokovic

2014: 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 / Înfrângere cu Stan Wawrinka

2017: 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 / Înfrângere cu Roger Federer

2019: 6-3, 6-2, 6-3 / Înfrângere cu Novak Djokovic

În finala de duminică, Rafael Nadal îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre Stefanos Tsitsipas (4) și Daniil Medvedev (2).



It's a sixth #AusOpen final for @RafaelNadal \uD83D\uDE4C He outlasts Matteo Berrettini in a 6-3 6-2 3-6 6-3 thriller \uD83D\uDC4F #AusOpen · #AO2022 \uD83C\uDFA5: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UIbtfGbKvq

Nadal breaks! \uD83D\uDE32



He'll serve for the match against Berrettini at 5-3 in the fourth set.@RafaelNadal · #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/7nTM5jgqrP